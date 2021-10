Onofre Lujano

Acámbaro.- Orlando ‘Torbellino’ Terrazas, un joven que ha acaparado la atención de los conocedores del boxeo y ya es campeón nacional en su división, en su última pelea noqueó al mexiquense Placido ‘Destructor’ Soria en el primer episodio, ahora tiene la ilusión de salir a pelear al extranjero.

El boxeador que pelea en peso welter, menciona que no tiene problemas en esta categoría, en la ultima pelea en el Auditorio de Acámbaro le ganó a ‘Destructor’ Soria desde el primer round. Comenta que se sintió fuerte y con buena condición física.

“Gracias a quienes me respaldan en la equina, como mi padre Orlando Terrazas y mi abuelo Novelo Terrazas, que me dan mucha confianza y han vivido arriba del ring lo que es este deporte, que se requiere estar de tiempo completo, por el momento no estudio porque estamos de lleno en este deporte”, declara.

‘Torbellino’ planea permanecer en esta categoría, donde coloca mejor sus golpes y tiene más efectividad, “ya ven como coloqué ese gancho al hígado a Sosa y fue suficiente para que cayera”.

Recordó que ese golpe de gancho al hígado se lo ha visto al campeón Julio Cesar Chávez y son parte del repertorio que está perfeccionando.

Señala que por el momento no está con ninguna empresa, su padre es quien lleva su carrera, tiene en mente ir a pelear a otro país por un campeonato y lo más importante, representar a Acámbaro y el estado de Guanajuato.

Terrazas se seguirá preparando para algún día ganar un campeonato del mundo, “quiero ser un boxeador completo y tengo quien me enseñe como mi abuelo y mi padre a quienes conocí en el ring y merecen todo mi respeto”, agrega.