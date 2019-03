Orientarán a trabajadores domésticos en sus ‘nuevos’ derechos

Ya que el nuevo régimen prevé la obligación de que los patrones afilien a sus empleadas, se prevén despidos, pero activistas buscarán que estos se respeten

Eugenia Rojas

Salamanca.- Luego de que este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general para la prueba piloto de la incorporación de los trabajadores domésticos al régimen obligatorio del Seguro Social, activistas se preparan para orientar a estas mujeres para exigir éste derecho y en todo caso si son despedidas iniciar demandas laborales.

La activista por los derechos de las trabajadoras del hogar, Clara Rodríguez Mares, dijo que este programa debe beneficiar a por lo menos entre 70 mil y 80 personas que se tienen identificadas en el estado y que realizan esta actividad, por lo que se esperan despidos de aquellos patrones que no quieran afiliarlas “y entonces, se procederá a las demandas laborales”, aseguró.

Adelantó, incluso, que representantes de la dirigencia nacional y personal de Derechos Humanos las visitarán para hablarles de sus derechos y que no permitan que les atropellen, porque este es un programa piloto, pero después será obligatorio.

“Si los patrones las despiden para evitar afiliarlas al IMSS, se estarán presentando las demandas por despidos injustificados y si creen que no se les puede comprobar que trabajaban para ellos, con dos testigos las demandan prosperarán”, dijo.

Todos sus derechos

La activista en favor de los derechos de las mujeres aseguró que el servicio médico es el principal problema que tienen, además de que los días que no trabajan no se los pagan.

“Los patrones se van de vacaciones, las descansan y no les pagan, que porque ‘no trabajó’ y si pide permiso para faltar, ese día no se lo pagan, lo que está mal; no tienen ninguna prestación, pero ahora con el IMSS podrían tener además derecho a una pensión, ya que actualmente envejecen en un trabajo, dejan de laborar y con ello, dejan de recibir un pago”, señaló.

Agregó que no importa que tengan servicio médico por un familiar, como puede ser el esposo, sino que ellas tienen derecho, por su trabajo, a prestaciones, el servicio médico y otros derechos más: como el aguinaldo.

Finalizó al decir que espera que este programa piloto sea un éxito para todas las trabajadoras y trabajadores del hogar y que salgan del anonimato, porque la cifra que ellos tienen seguramente se quedará corta, ya que hay mucha más gente dedicada a esta labor.

