Organizan quinta marcha por la diversidad en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- La carretera Celaya-Comonfort sigue siendo un peligro para los conductores de vehículos pues en ambos sentidos hace falta mantenimiento en el pavimento, pero además, los automovilistas exigen que se garantice su seguridad al circular por esa zona.

Denuncian asaltos

Además de lo desgastado del pavimento, otro problema que refieren los conductores es que desde la glorieta donde termina la Avenida Tecnológico hasta los límites con Comonfort, e incluso hacia ese municipio y Juventino Rosas, hay automóviles que de pronto le cierran el paso a los conductores, a quienes se les pretende robar sus pertenencias o su vehículo.

“Yo iba temprano a mi trabajo y un coche me cerró el paso a la altura de Tenería; alcancé a ‘pisarle’ y me fui, creo que me querían asaltar porque así como he visto en los videos que les cierran el paso para quitarles los vehículos, no lo hicieron, más bien querían que me parara para robarme”, señaló Juan Carlos Rodríguez quien diariamente se traslada a Comonfort donde labora.

También Martha Díaz dijo que a la altura de San Juan de la Vega hay varios hombres que se transportan en motocicletas y pretenden asaltar a los conductores.

“Depende de la astucia de los conductores, porque si te distraes poquito te sorprenden y te roban. Yo voy diario a San Miguel a trabajar y ya conoces la carretera, ya te das cuenta cuando algo no anda bien, el problema es para los que van distraídos o aquellos que se bajan a comprar algo, pero ya sobre todo en la tarde o noche; conozco a muchas personas que sí las han asaltado y a quienes les han quitado su camioneta, yo he visto, pero a estas alturas ya no te puedes parar a ayudar, es muy peligroso, mejor alerto a la gente a que manejen con mucha precaución”, platicó.

Pese a que hay presencia de patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública, los habitantes de las comunidades cercanas como Tenería del Santuario, San Cayetano, San Juan de la Vega, platicaron que los asaltantes actúan muy rápido.