Organizan colonos su seguridad y su justicia

Ayer un hombre fue amarrado a un poste, fue golpeado y acusado de robar en la colonia Galaxias del Parque donde los vecinos crearon una Policía Vecinal desde la muerte de un joven asaltado el pasado 1 de septiembre

Luz Zárate

Celaya.- La impotencia ante los delincuentes, el coraje de ser despojados de sus bienes y la urgencia de seguridad, llevó a los vecinos de la colonia Galaxias del Parque a crear una Policía Vecinal.

En esa colonia, los vecinos se organizaron para cuidar las calles y hacer rondines por su propia cuenta, ahí sí aplican el lema que ya se ha hecho popular en otras zonas de la ciudad, ‘rata agarrada, rata golpeada’.

La mañana de este sábado, un hombre acusado de ladrón fue rescatado por policías municipales. El sujeto fue golpeado por los vecinos y amarrado a un poste, le colocaron una cartulina con su nombre, lo dejaron semidesnudo y le tomaron fotografías para difundirlo.

Fue alrededor de las 08:00 horas, cuando se alertó sobre un intento de linchamiento en la avenida Las Torres, de la colonia Galaxias del Parque.

Al llegar, uniformados localizaron a un sujeto de entre 20 y 25 años de edad, el cual se encontraba semidesnudo, atado con cinta industrial a un poste y en el pecho una cartulina que citaba textualmente “Soy rata Pablo Mtz”; donde había unas 30 personas que amenazaban con “hacer justicia por propia mano”.

“¡Lo hubieran linchado!, ¡Sólo así entienden los rateros!, mataron al muchachito que robaron hace un mes, sólo por un celular y unos anillos, ¿por qué vamos a tener compasión por ellos?, sabemos que no es lo más correcto pues es la Policía quien tiene que agarrarlos, pero ante la falta de resultados nos hemos tenido que organizar. Ya hasta parecemos clientes de los malandros y los drogadictos, roban, amenazan y atemorizan a los niños, jóvenes, mujeres, por eso hacemos rondines en determinados horarios, nosotros mismos investigamos quiénes son los que andan robando y les ponemos un alto, aquí sí, ‘rata agarrada, rata madreada’”, expresó uno de los vecinos.

Para resguardar la integridad física del sujeto, los policías lo trasladaron a un nosocomio para su valoración médica.

Aunque ya desde hace meses los vecinos se habían organizado como vecinos vigilantes y se auxilian unos con otros, fue a partir de que asaltaron el pasado 1 de septiembre, a un joven de 15 años a quien lesionaron y finalmente murió, que los habitantes de la colonia decidieron hacer justicia por propia mano.

Cabe destacar que el porcentaje de incremento de robo es de un 150% en comparación del año pasado. Las personas que denuncian un robo ante el Ministerio Público son muy pocas con la cifra real de quienes son asaltados; en la actualidad es más común que los afectados denuncien que fueron asaltados con violencia o adviertan de lugares de riesgo a través de las redes sociales.

La cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, es de 93.7%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad. Además de que del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 49% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

