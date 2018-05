Organizador de peleas de gallos dice no a lo clandestino

Denunció que por un lado las autoridades municipales censuran este tipo de eventos, pero por otra parte el secretario de Ayuntamiento, las promueve al no sancionar a los que no tiene permisos

María Espino

Guanajuato.- Armando Alcántar Salgado, promotor y organizador de peleas de gallos del estado de Guanajuato se quejó del incremento clandestino de esta actividad en el municipio, además denunció que por un lado las autoridades municipales censuran este tipo de eventos, pero por otra parte el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres, las promueve al no sancionar a los que no tiene permisos, no clausurar los lugares en los que saben que hacen este tipo de hechos ilícitos.

Además, lo acusó de quizás proteger a los organizadores clandestinos, pues dijo que quizás se lleva una buena atajada de las apuestas, incluso recordó que en una ocasión el exdirector de Fiscalización Andrei Asís García, iba a suspender una pelea clandestina y le llamaron de la Secretaría para que no suspendiera el evento, “le dijeron que los dejara jugar así, que sólo verificaran que no había venta de cerveza, para taparle el ojo al macho y el que dio la orden fue Carlos Torres”.

“Cómo va a proceder si el señor me imagino que se está llevando una buena atajada de todo eso desde el 2015, tal como me insinuó a mí que le diera para poder seguir dándome los permisos”, dijo.

El quejoso mencionó que los eventos clandestinos les están ocasionando grandes pérdidas económicas a los que sí cuentan con los permisos necesarios para realizar esta actividad, por lo que exhortan a las autoridades municipales a que sean congruentes y respeten a los que sí tienen sus permiso en regla.

“Estamos viviendo una situación terriblemente mal, el señor secretario (Carlos Torres) por un lado prohíbe las peleas de gallos legales y por otro lado las fomenta, le he denunciado eventos desde el 2015 para que procediera en consecuencia y no lo ha hecho (…)”, comentó.

RC