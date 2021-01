Agencias

Ciudad de México.- Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, desmintió a Hugo Sánchez, quien había dicho que la institución cementera le había quería rebajar su sueldo al 50 por ciento, después de haberle presentado una primera oferta que había aceptado.

El directivo no entiende si Hugo malinterpretó las situaciones, pero simplemente eso no fue lo que sucedió. “Nunca le dije que tomara al equipo por el 50 por ciento del sueldo, creo que malinterpretó las cosas”, dijo en entrevista a ESPN.

“Esperamos los boletos de avión, pero el día 31 de diciembre, nos llamó Jaime, que había habido unos problemas, que tuvo una reunión con la directiva y que el presupuesto no estaba para gastar tanto, y que si aceptaba el 50 por ciento menos, podríamos seguir adelante”, fue lo que señaló Hugo Sánchez en un inicio.

Ordiales explicó que “hubo una situación que nos detuvo, algo que no les gustó a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, que me contestaron, ya no vamos con Hugo ni con nadie de un perfil alto, vamos con el plan B, con alguien que conozca a la institución” y así fue elegido Juan Reynoso.

Lo que se dio a entender en la entrevista es que Hugo estaba de acuerdo con su sueldo, pero pidió mucho más para los colaboradores que traía, algo que sacó del control a la directiva.

“Negociamos cantidades, yo tenía un tope en el presupuesto, cuando vi está situación fui al Consejo para ver si podíamos pasarnos, y nos dijeron que no, y ahí terminamos”.

Reitera, “estoy sorprendido por lo que dijo Hugo, en ningún momento le ofrecí al equipo en esa circunstancias. Me extraña porque hablamos muy bien de futbol, pero mientras no haya un contrato firmado, pues no se puede dar nada por sentado”.

Eso sí, aclaró que con Hugo nunca habló directamente de dinero, “todo ese tema lo hablamos con su representante Gabriel Gerberoff”. Asimismo, el director deportivo reveló que Hugo nunca quiso imponer a personas en el cuerpo técnico o pedir la salida de personas como Óscar ‘Conejo’ Pérez, “recalco que nunca nos quiso imponer nada en lo que al cuerpo técnico se refería”.

