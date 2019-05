Ordenan a consulados a celebrar bodas gay

Marcelo Ebrard detalló que la resolución es porque en el siglo XXI se debe de hablar de una sociedad abierta, igualitaria y lo más equitativa posible

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó que los consulados mexicanos están obligados a celebrar matrimonios de personas del mismo sexo.

Afirmó que los consulados no deben ver estas uniones como temas de conciencia o de interpretación personal, pues se trata de una norma legal y un derecho de todos los mexicanos que quieren celebrar matrimonio como quieran, además de que el Estado no debe invadir esa esfera. “Lo que vamos hacer en los consulados es que el matrimonio es como dice el Código Civil, si un mexicano o mexicana desea contraerlo [con alguien del mismo sexo], sacamos nuestra hojita y apuntamos, sellamos y ya, es todo, porque es una decisión de las personas no del Estado”, expresó.

“Suponer que la sociedad es estática es un error. Nadie debe ser perseguido por raza, religión, género o preferencia. Los grandes cambios de la cultura son los hábitos permitidos sobre tu vida sentimental, emocional, dejar de decir que está permitido y que no”, aseveró.”

Ante medios, expuso que si se va a celebrar una identidad común en los consulados, lo primero que se debe instrumentar es hacer real lo común, o de lo contrario se pone en desventaja a quienes tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexualidad y eso lleva a una discriminación, “esa es una persecución”.

El canciller detalló que la resolución es porque en el siglo XXI se debe de hablar de una sociedad abierta, igualitaria y lo más equitativa posible, “la misoginia es un horror, el machismo otro”.

Recordó que durante su etapa como jefe de gobierno del Distrito Federal se dio una lucha con respecto al matrimonio como algo que no puede regular el Estado de manera excluyente o preferencial.

“Es un derecho de cada persona, tú amas a quien se te le pegue la gana y nadie te lo puede imponer, y si te lo imponen entonces de qué libertad hablaríamos. ¿Cómo vamos hacer una democracia si perseguimos a las personas por sus preferencias?, eso es incompatible”.

Precisó que extenderá una invitación a todos los consulados de México, para que se aplique la norma y los derechos de las personas. Mediante un oficio solicitó al subsecretario para América Latina, Jesús Seade, que gire instrucciones a la Dirección General de Servicios Consulares, para que hagan las adecuaciones necesarias.

