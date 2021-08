Redacción

Ciudad de México.- La consulta ciudadana reportó poca afluencia de votantes durante sus primeras horas, lo que se aprovechó tanto por los que están a favor y en contra para confirmar sus posiciones.

Los detractores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el expresidente Vicente Fox, han publicado casillas vacías en sus redes con lo que se burlan de este ejercicio de votación convocado por las autoridades electorales.

Mientras tanto, quienes apoyaban la consulta usaron el mismo dato para reprochar al Instituto Nacional Electoral (INE) la poca difusión, así como que se habilitaran menos casillas que en una elección regular.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, aseguró que es falso que el instituto esté en contra de la consulta.

“Es falso que el INE no quiera la consulta. Quien no quiere a la consulta y quien esté mintiendo es realmente quien está tratando de sabotear la consulta y tratando de generar una narrativa en contra de una institución que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía como lo es el INE”, expresó.

Sin embargo, quienes apoyan esta consulta llevan días atribuyéndole al INE la responsabilidad si se da una baja votación.

Para complicar la situación, la pregunta original fue remplazada por la Suprema Corte, dejando fuera las palabras ‘expresidentes’ y ‘juicio’ lo que convirtió el llamado a las urnas en una cuestión abstracta poco comprensible.

La ausencia de casillas especiales también es notable, pues ni siquiera el Presidente de México podrá acudir a votar, al encontrarse de gira por Nayarit.

Esta consulta exige que vote el 40 % de los electores, es decir 37 millones de mexicanos, para que el resultado sea vinculante. Lo que realmente representa un reto titánico considerando todo lo que hay en contra para cumplir esta meta.

Por su parte, Mario Delgado consideró la consulta un “éxito” y anunció que de ganar el sí, se crearía una Comisión de la Verdad para que no cese la búsqueda de justicia y se investiguen los crímenes de administraciones pasadas. También aseguró que con este ejercicio se está “inaugurando en México la democracia participativa”.

“Hoy es un logro más del pueblo de México. Para nosotros es un día histórico, para nosotros es un éxito”, declaró a la prensa el presidente de Morena, tras votar en su colegio electoral de Ciudad de México.

El dirigente morenista dijo que dicha Comisión se hará sea cual sea la participación de la consulta, a pesar de que la ley requiere el voto del 40 por ciento del censo.

“Creo que no debemos basar la calificación del ejercicio de hoy a partir del número de gente que participe. Me parece que es un gran logro”, expresó.

Por otro lado, el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, criticó la consulta por la ausencia de votantes en las casillas y por medio de un video ridiculizó la situación y afirmó que él no saldría. “Porque la ley se aplica, no se consulta. Porque esta consulta pitera es un burdo distractor. Porque se tiran a la basura más de 500 millones de pesos. Porque la Corte se prestó a una farsa y redactó con las patas. Porque intentan debilitar al INE. Porque no soy pendejo…”.

Vicente Fox compartió en redes sociales una imagen de él mismo, junto a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), todos expresidentes a los que se pretende enjuiciar, e hizo énfasis en la poca participación.

“Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!!”, expresó Vicente Fox en su cuenta de Twitter.

Felipe Calderón se limitó a compartir tuits en los que se afirma que este ejercicio fue un despilfarro de dinero.

La gente llega a cuentagotas a diferencia de las largas filas que se registraron en las elecciones intermedias del 6 de junio, que tuvieron una participación histórica del 53 por ciento.

El político Fernando Belaunzarán Méndez también compartió la imagen de una casilla sin gente, acompañada de un mensaje “Hay que reconocer lo bueno. En la consulta gansito de @lopezobrador_ se respetó la sana distancia”, comentó con burla.

Por otra parte, Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) apuntó que su partido “alienta la democracia participativa en todas sus formas”, sin embargo, consideró que “la pregunta de la consulta popular es un verdadero galimatías alentada por el Presidente @lopezobrador_ y absurdamente respaldada en la Suprema Corte por @ArturoZaldivarL”.

Acusan al INE de minar el ejercicio

Ariadna Bahena, integrante del Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular, acusó que “hubo numerosos obstáculos y dificultades al ser un mecanismo sin antecedentes y los diferentes actores de la derecha buscaron minar y entorpecer el proceso ciudadano, se intentó deslegitimar la lucha por la justicia y desinformar a la población ridiculizando nuestro esfuerzo”.

Aseguró que el INE debía encargarse de la logística, pero en cambio diseñó mecanismos complicados para toda la ciudadanía, lo que entorpeció los procesos, como cambiar el lugar donde se ubican las casillas y realizar modificaciones el mismo día de la votación y sin previo aviso. Además que el sitio de consulta para las casillas fue una página de internet de difícil acceso.

Junto a Omar García, sobreviviente del ataque a normalistas de Ayotzinapa, anunció que además de impulsar la Comisión de la Verdad, procederán a integrar el capítulo México del Tribunal de los Pueblos para juzgar los crímenes del pasado e iniciarán la labor convocando a víctimas, organizaciones e intelectuales para discutir la conformación de este Tribunal.

