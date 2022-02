Oposición llevará a juicio el Plan de Gobierno 2021-2024 en Guanajuato

El Plan de Gobierno no fue aprobado en comisiones y los regidores del PAN interpretaron la ley a su conveniencia, criticaron

Bryan Torres

Guanajuato.- Regidores de oposición llevarán a juicio el Plan de Gobierno 2021-2024 del alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña.

La regidora, Celia Carolina Valadez, adelantó que presentará una impugnación en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)para denunciar la indebida aprobación del Plan de Gobierno de Alejandro Navarro.

Detalló que el Plan de Gobierno Municipal no fue aprobado en comisiones y los regidores del Partido Acción Nacional interpretaron la ley a su conveniencia para que se llevara el programa a votación en el Ayuntamiento.

“El Plan de Gobierno se va a impugnar ante los tribunales de justicia administrativa. Ya se está preparando la impugnación, tenemos 30 días. Pero, lo vamos a presentar lo más pronto posible. Ya con el equipo jurídico estamos trabajando para impugnarlo”.

Explicó que el Plan de Gobierno no fue aprobado en comisiones. Sin embargo, se utilizó un voto dirimente por parte del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Carlos Chávez para romper el empate que se tenía.

“Yo en mis argumentos he dicho que no hay regidores ni de primera, ni de segunda. Sin embargo, los regidores del PAN que son la mayoría que presiden todas las comisiones, creen que por ser los presidentes tienen un voto dirimente. La ley no hace distinciones, ni dice que por ser presidente de la Comisión ya tiene ese voto. Es una interpretación subjetiva de ellos”.

Indicó que se está preparando la impugnación contra el Plan de Gobierno de Alejandro Navarro. Reiteró que todos los regidores cuentan por igual y ningún tiene un voto de calidad.

“Ellos dicen que es por analogía, pero eso lo debe determinar un juez o alguna sentencia. Entonces, eso para mí no tiene ninguna validez”.

Expresó que seguirá pendiente del apego a la ley que tengan las prácticas del Ayuntamiento de Guanajuato Capital para evitar que ejecuten prácticas ilegales.

“Vamos a seguir trabajando con la ley en la mano y vamos a buscar en los tribunales, los juzgados y la ley para que se cumplan las leyes y ya dejen de violentar nuestros derechos políticos, principalmente los míos y los de los ciudadanos que fueron quienes nos pusieron en estos puestos”.