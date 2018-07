Oposición debe vigilar críticamente al alcalde: regidor

Gerardo Fernández del Partido Verde Ecologista de México dijo que además es fundamental el seguimiento a la demanda por supuesto uso de recursos públicos en campaña por Héctor López Santillana

Gamaliel Reyes

León.- Gerardo Fernández, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que será tarea de toda la oposición de la nueva plantilla vigilar y contribuir de manera crítica con el alcalde reelecto. En el caso de su partido, será fundamental el seguimiento a la demanda por supuesto uso de recursos públicos en campaña, por parte de Héctor López Santillana.

Esto, poco después de que el candidato a la reelección recibiera su constancia de mayoría, que lo acredita como ganador de las elecciones para la alcaldía de León con parte de su planilla actual, incluida en la fracción panista que tendrá presencia en el Ayuntamiento entrante.

“El gran reto para los regidores de oposición, siempre ha sido poder estar presentes en el mayor número posible de lugares, con la finalidad de estar revisando a cabalidad cuál es el actuar del partido gobierno. Es demasiado el trabajo que se hace en el Municipio y hay que tener esa dinámica o esa presencia lo más posible para conocer el estatus de lo que sucede en el propio municipio”.

El pasado 21 de junio, el regidor que suple a Sergio Contreras en el ayuntamiento leonés interpuso, ante la Procuraduría General de la República, una denuncia penal, con carpeta de investigación FED/GTO/LEON/3157/2018, en contra de López Santillana por la supuesta compra de votos con calentadores solares y apoyos en efectivo para la entonces candidata al mismo cargo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Torres Rea.

En ese sentido, Gerardo Fernández dijo que será ese uno de los pendientes más importantes para la entrada del nuevo Ayuntamiento, además de vigilar que el servicio de transporte público mejore y no aumente en costos para los usuarios.

“Hay temas pendientes, uno de los temas que no se puede dejar de lado es esta denuncia que realicé hace un par de semanas con respecto al uso de recursos públicos para la campaña electoral; es un tema gravísimo que no debe de dejarse al lado. Van a tener que estar pendientes del transporte público, mejorar la calidad, la frecuencia y sobre todo que no aumente el precio del pasaje”.

AL