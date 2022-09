Se han desplegado 120 elementos en estos operativos en Salamanca; 80 de Guardia Nacional y SEDENA

Cuca Domínguez

Salamanca.- Dentro del operativo Salamanca Unidos, 120 elementos del Ejército, Guardia Nacional y policía municipal mantienen vigilancia en las salidas y entradas de la ciudad. Esto con la finalidad de inhibir la incidencia delictiva sobre todo el robo de vehículos. Confirmó el titular de seguridad en el municipio, Alejandro Flores Jiménez.

“La prioridad de estos operativos es evitar la salida de los vehículos robados. Se ha tenido un alto índice últimamente. Por ello se ha buscado la coordinación con personal de la Guardia Nacional para que se cubran las salidas principales del municipio.

Para ello, se han desplegado solo para estos operativos en Salamanca 120 elementos. 80 de Guardia Nacional y SEDENA y 40 de policía municipal, aparte de los que están patrullando.

“Eso no se puede descuidar. Estos elementos son específicamente para el cuidado de los accesos y recuperar en su caso vehículos robados”, precisó.

No te pierdas: Con sus ‘sopes tricolor’, Lourdes fomenta el espíritu patrio en Salamanca

Foto: Cuca Domínguez

Suman más de 63 mil robos en Guanajuato

De acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad del Gobierno de México, en Guanajuato se han robado un total de 63 mil 490 vehículos entre enero de 2018 y agosto del 2022. Esto representa el 7.1% de todos los robos de autos ocurridos en el país en ese periodo. Los municipios donde más se registran estos robos están los del corredor industrial, entre ellos Salamanca.

Siguen los operativos en Salamanca en los dos mercados que se tienen en la cabecera municipal. Incluso se tiene programado implementar un operativo más a fondo para erradicar la delincuencia que se ha dado en esa zona.

Te puede interesar: Salamanca prepara reposición de alumbrado público en Barlovento ante delitos

Flores Jiménez destacó que se tiene desplegado diariamente personal de policía en una estrategia de vigilancia en cada uno de los 2 centros de abastos y son acciones permanentes.

Finalmente destacó que ha solicita la participación ciudadana, dado que, si no participan, no denuncian los delitos, la policía no puede intervenir, precisó.

EZM

Lee también: