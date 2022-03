El secretario de seguridad advirtió que los operativos en bares de Celaya serán permanentes, y que se realizarán con “mano dura”

Luz Zárate

Celaya.- Los operativos en bares y negocios con giro de restaurant-bar seguirán realizándose de manera permanente, luego de que el pasado viernes y sábado se realizó una visita sorpresa en varios establecimientos.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, aseguró que a la autoridad municipal “no le temblará la mano” a la hora de hacer cumplir los reglamentos.

Respecto a los negocios que no estén en regla, el secretario de Seguridad Ciudadana , aseveró que buscarán los argumentos legales para que se les retire la licencia de operación.

“El fin de semana se levantaron sanciones, actas y si algún negocio tiene algún tipo de incidencia no nos va a temblar la mano, vamos a buscar todos los mecanismos legales para la cancelación de su licencia de operación”, afirmó el funcionario.

Rivera Peralta comentó que durante los operativos no se está revisando a los clientes, a menos que detecten una situación anómala.

“Somos muy respetuosos del comensal, somos muy respetuosos de que la gente va a divertirse, en ese sentido ahorita estamos con los negocios y si vemos algún tipo de incidencia que sí esté muy marcada sí le solicitamos a la persona, que nos permita una plática con él, cuestiones muy puntuales. Los operativos van encaminados a la presencia, revisión, que cumplan con la obligatoriedad, con la normativa”, indicó.

Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta. Foto: Especial

Ya revisaron nueve negocios

El viernes y sábado se revisaron 13 de unos 300 bares, cantinas y restaurantes que hay en la zona urbana y rural del municipio, en los que participaron diferentes direcciones, entre ellas: Desarrollo Urbano, Protección Civil, Medio Ambiente, Policía y Tránsito Municipal, así como el Ejército Mexicano.

El operativo consistió en revisión de documentos como permisos de uso de suelo, que los negocios cuenten con el dictamen respectivo de Protección Civil, que tengan medidas de seguridad y cumplan con los decibeles que permite la norma ambiental.

“Con independencia de los operativos que tenemos en colonias o sectores donde tenemos más elevados los índices de incidencia (delictiva), tenemos el operativo de bares y restaurantes seguros, que supervisamos personalmente de la mano de desarrollo urbano, fiscalización, protección civil, medio ambiente, guardia Nacional y ejército mexicano, policía municipal y tránsito. Serán operativos permanentes”, indicó.

En los operativos realizados el viernes y sábado, sólo se encontró que algunos negocios no tenían la licencia en materia de alcoholes y refrendos; otros no presentaron los dictámenes ambientales y otros excedían el volumen de decibeles permitidos en el reglamento; otros no se apegaron al permiso de uso de suelo y cajones de estacionamiento.

Operativos son reacción al ataque al bar Código Postal 19

Luego del ataque sucedido el pasado martes 8 en el interior del restaurante-bar Código Postal 19, el secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que la intención es brindar seguridad a los clientes y que puedan divertirse en lugares que estén perfectamente regulados.

“Para que la ciudadanía pueda salir, pueda divertirse, pueda convivir como se merece, con esa seguridad de que las calles cada día son poquito más seguras y que vamos a ir avanzando en los temas. El operativo será permanente, las revisiones administrativas serán permanentes, y aquel negocio de bar o restaurante que no cuente con las autorizaciones que la misma normatividad le exige, actuaremos en ese sentido”, aseveró.

Rivera Peralta informó que además de revisar que los negocios de la zona urbana operen en regla, también se realizarán operativos en bares y restaurantes-bar de la zona rural; además, en avenidas colindantes a esos establecimientos se revisará a personas y vehículos.

Dijo que en los operativos realizados el pasado fin de semana no se tuvo “ni un solo incidente con algún comensal”.

