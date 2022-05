Se intensificarán a partir del próximo miércoles los operativos a motocicletas en Celaya, realizándose 7 dispositivos al día

Luz Zárate

Celaya .- Debido al incremento de accidentes de moto en Celaya, a partir del próximo miércoles 11 se reanudarán los operativos a motocicletas en Celaya. Esto para revisar que los conductores cuenten con su equipo de seguridad. Mínimo deberán portar el casco y que tener su documentación en regla.

En lo que va del año, 27 motociclistas se han lesionado y 5 han fallecido, además de que han incrementado los accidentes ‘lamineros’.

El Director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, informó que se intensificarán a partir del próximo miércoles los operativos a motocicletas en Celaya, realizándose 7 dispositivos al día.

Por si no lo viste: ¿Deuda pública para Celaya? Aún debe 209 millones de su último crédito

Foto: Martín Rodríguez

“Realizaremos operativos en diferentes horarios en todo el municipio exclusivamente dirigidos a los conductores de motocicletas. Tenemos una preocupación en esta dirección de tránsito y policía vial por el aumento de los accidentes de los conductores de motos. Las lesiones y las desgracias que han pasado últimamente con las pérdidas de las vidas, donde intervienen accidentes de motociclistas. Al hacer el análisis vemos que no contaban con su equipo de seguridad mínimo que era el casco. Le pedimos a la ciudadanía que tenga a bien equiparse con el caso y que tenga la documentación de su motocicleta al corriente”, manifestó Frías Méndez.

Ataque a tránsitos suspendió operativos

Cabe recordar que en diciembre se suspendieron los operativos a motocicletas en Celaya. Esto luego de que en noviembre del año pasado cuatro elementos de tránsito fueron atacados a balazos en dos hechos distintos y dos de ellos fallecieron.

“Se incrementaron mucho (los accidentes). Recuerden que en diciembre paramos un poco esos operativos y se nos disparó. Son arriba de 200 accidentes lamineros, esto es el golpecito que no lleva a más consecuencias, pero tristemente vemos que un alto índice de estos accidentes es porque el motociclista en específico no respeta las señales de alto, no respeta el uno y uno y que circula entre carriles”, informó el funcionario.

Durante los operativos de motocicletas, se revisan los documentos de propiedad de la moto, que el chofer cuente con licencia, que el vehículo traiga placas y lo más importante que lleve casco y equipo de seguridad.

Foto: Martín Rodríguez

Te puede interesar: Sin licitación, en Celaya asignan contrato de semáforos por 181 millones de pesos

Las multas van desde los 800 pesos por no traer casco hasta 1 mil 800 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

¿Qué deben usar los motociclistas?

Los conductores de motos deben traer de manera obligatoria casco y de ser posibles otros aditamentos como googles, guantes y de preferencia botas. Algunas lesiones graves que se han visto en extremidades inferiores es porque traen huaraches o tenis muy ligeros.

En Celaya es común ver que muchos conductores de motos no portan casco de protección, circulan en medio de los coches y hay casos en los que viajan hasta 4 o 5 personas en una motocicleta. Además, muchos no traen licencia exclusiva para motociclista y tampoco cuentan con su documentación.

El Director de Tránsito y Policía Vial, manifestó que a aquellos motociclistas que transporten a toda la familia, es decir que vayan más de 2 pasajeros, se les hará una primera multa de cortesía, pero en lo subsecuente se les aplicará una sanción económica.

Lee más: Javier Mendoza presume aportación estatal para puente deprimido en Celaya

Foto: Martín Rodríguez

El reglamento de Tránsito y Policía Vial establece que se debe llevar a bordo solamente el número de personas que indique la tarjeta de circulación y, en su defecto, máximo dos.

Celaya es el quinto lugar en el estado por muertes en accidentes de motocicletas, principalmente en jóvenes entre 15 y 35 años.

El funcionario señaló que la intención no es recaudatoria, sino para prevenir los accidentes de quienes se trasportan en motocicleta.