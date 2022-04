Un operativo de Profeco en León garantizará los derechos de los consumidores de la ciudad en la actual temporada vacacional

Fernando Velázquez

León.- La titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en León, Vanessa Montes de Oca, informó que desde el pasado domingo arrancó el operativo vacacional para garantizar los derechos de los consumidores durante Semana Santa y de Pascua.

Para ello, habrá brigadas itinerantes que visiten la central camionera, bares, restaurantes, balnearios, centros comerciales y hoteles para verificar que se cumpla con lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lo anterior sumado al módulo permanente que se tiene en el Aeropuerto Internacional del Bajío, al ser un de los puntos que en este periodo vacacional más quejas genera por incumplimientos por parte de las aerolíneas.

“El más típico en el tema vacacional es que las aerolíneas no respeten el derecho a la maleta sin cobro, que no acepten cambios o devoluciones, o que se retrasen los vuelos y no les den alimentos u hotel, ahí estamos nosotros al pendiente”, dijo la titular de la oficina de la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) .

Foto: Especial

El operativo de Profeco en León vigilará los derechos de los pasajeros aéreos

A nivel nacional, Aeroméxico fue la que más denuncias acumuló el año pasado, con 1 mil 367, que representaron el 36 por ciento del total en el país; seguida por Viva Aerobús, con 720, y Volaris, con 427.

Vanessa Montes de Oca recordó que los pasajeros tienen derecho a recibir alimentos y bebidas, o descuentos en vuelos posteriores en caso de que su vuelo tenga un retraso de entre una y cuatro horas atribuible a la aerolínea.

Si la demora es mayor a cuatro horas o el vuelo se cancela, la empresa debe reintegrar el precio del boleto, adicional a una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del pasaje, transporte sustituto en el primer vuelo disponible, y en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

