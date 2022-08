Habitantes señalaron abusos de autoridad y detenciones arbitrarias durante el Operativo Arcángel León realizado el fin de semana

Carolina Esqueda

León.- Alejandra Gutiérrez Campos consideró que las quejas de presunto abuso de autoridad generadas durante el operativo Arcángel no deben opacar los resultados. Entre otras cosas han intervenido en 90 casas denunciadas como puntos de venta de droga.

“Cuando actúas puede ser que se cometa un error y se corrige. Pero también es importante destacar que en este periodo tan corto han sido 90 casas señaladas como puntos de venta, y nosotros tenemos que actuar de forma coordinada con la federación y el estado… Creo que es importante destacar que por un solo caso no se demerite el trabajo de los tres ámbitos de gobierno para realmente poner la paz. ¿Queremos paz o no? El llamado es a que abramos los ojos y veamos las dos partes” se pronunció al respecto.

Por si no lo viste: Operativo Arcángel en León suma 3 quejas por abuso de autoridad

Se manifiestan contra detenciones arbitrarias

Foto: Especial

El lunes durante los honores a la bandera un grupo de manifestantes encabezado por la presidenta de colonos de Santa Ana, abrió una queja en la Secretaría Técnica de Honor y Justicia. Señalaron abusos de autoridad y detenciones arbitrarias durante el Operativo Arcángel León en su zona el fin de semana.

La Secretaría de Ayuntamiento informó que, con esa, se han acumulado 3 denuncias contra Seguridad Pública por los operativos, que arrancaron desde el 16 de julio.

La alcaldesa consideró contradictorio centrarse en las quejas generadas por los operativos y dejar de lado que desde su arranque han tenido 600 intervenciones exitosas. Estas terminaron en decomisos de drogas, armas y detenciones de personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

“La sociedad nos está pidiendo: actúen, prevengan, truenen, hagan lo que tengan qué hacer. Pero de repente cuando hay esta intervención, no falta quien no les gusta. Escuchamos, actuamos, y si hay un exceso de autoridad se sanciona. Pero me gustaría que hiciéramos conciencia…Se han recuperado armas, droga, y se han hecho detenciones importantes que ya están puestos a disposición de la Fiscalía, y de eso no se habla” complementó.

Te puede interesar: Habitantes del sur de León temen a desapariciones por ‘Operativo Arcángel’

Investigan actuar de policías en colonia San Marcos

La alcaldesa también informó que la Secretaría Técnica de Honor y Justicia ya investiga el caso de los policías que detonaron sus armas de fuego contra los participantes de una riña en la colonia San Marcos. Aunque para esclarecer lo sucedido, debido a que de acuerdo al reporte de los hechos; fue en respuesta a una agresión que sufrieron al arribar al lugar.

Los hechos fueron difundidos desde ayer por algunos medios de comunicación y en redes social. En un video se observa el momento en que uno de los agentes detonó su arma contra dos jóvenes, quienes huyeron de los uniformados.

“Está en Honor y Justicia, pero una vez que se lleve toda la investigación, me va a dar mucho gusto que se especifique qué fue lo que realmente sucedió. Porque hubo llamadas al 911 donde la misma gente estuvo denunciando que había gente con armas y cuando llegan los elementos, les dispararon” dijo la alcaldesa sobre el tema.

EZM