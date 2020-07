Operará zoológico de León con nueva modalidad para sus recorridos

Jazmín Castro

León.- Abrirá sus puertas el zoológico de León, bajo una nueva modalidad un recorrido en vehículo.

Con las medidas sanitarias que se exigen y un protocolo marcado por el Gobierno del Estado, informó el presidente del patronato, Alejandro Arenas Barroso.

Desde el próximo martes abrirá sus puertas de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde con acceso por la entrada conocida como Búfalo.

El zoológico estará abierto de martes a viernes, y solo podrán bajar los usuarios al baño.

El director del parque David Rocha, comentó que el vehículo pasará por un tapete sanitizante para su ingreso, además a los usuarios se les prestará una memoria USB para el estéreo de su auto y escuchar el recorrido con la explicación.

Para quienes no cuenten con equipo se les prestará una radio, además antes de ingresar se les dará las recomendaciones entre ellas: no tocar el claxon, no tener las luces encendidas, no auto ‘sardinal’, solo el número de pasajeros que marca la tarjeta de circulación, respetar el avance de la línea, uso del cubre bocas, y no portar personas en la caja.

Una visita de una hora y media con costos de 250, 350 y 550 pesos los paquetes, respectivamente.

Finalmente, en el zoológico existen 120 especies y mil 500 ejemplares, aunque David Rocha, reconoció que no todos animales podrán ser apreciados por su ubicación.

Al día buscan atender 300 vehículos y 120 autos en Safari.

