Opacan favoritismos a la Secretaría del Migrante

Omar Silva, abogado y asesor de migrantes, asegura es una agencia de colocaciones; acusa a Juan Hernández no dar oportunidad de crecimiento al personal de la dependencia

Cuca Domínguez

Salamanca.- Omar Silva Aguilar, abogado y asesor en el tema migrantes en California, lamentó que la Secretaría del Migrante en Guanajuato se haya convertido en una agencia de colocaciones para familiares de políticos.

“Porque primero le dieron trabajo el yerno de Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Fernández Arriaga y ahora el hijo de Luis Felipe Bravo Mena, Mariano Bravo, mientras los trabajadores de esa dependencia no tiene posibilidad de ascender”, explicó el asesor.

Silva Aguilar dijo que ante esta situación hay una gran inconformidad por parte de los líderes migrantes, “porque el titular de esta secretaría, Juan Hernández, ha contratado a cinco personas que dependen de manera directa de él y de éstos, dos son los familiares de políticos así como a otros dos hombres y una mujer quien también acaban de ingresar, sin dar oportunidad a que el personal que ya labora en esa secretaría pueda ascender, aunque son los que terminan realizando el trabajo.

“Porque además no sabemos en qué condiciones están contratados, si de planta o por honorarios y cuánto es lo que les está pagando y en qué puestos están, porque hasta éste momento no se tiene una estructura de la secretaría, no se tiene un plan de trabajo, no se ha tomado la delicadeza de informar de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer”, precisó.

Destacó que el apoyo de la comunidad migrante lo tiene Ángel Calderón, subsecretario de la Secretaría del Migrante, quien no tiene personal de apoyo ni siquiera vehículo asignado para la realización de sus actividades.

Recordó que la creación de la Secretaría, no fue una lucha para beneficiar a Juan Hernández y sus allegados políticos, fue una lucha para atender las necesidades de la comunidad migrante en Estados Unidos y atender a los migrantes guanajuatenses que van de regreso a sus casas, ya sea por decisión propia o por alguna cuestión de migración y para la atención de las familias.

Finalmente dijo que espera que este tipo de situaciones se corrijan porque hay malestar entre la comunidad migrante que quiere que este tipo de situaciones no pasen.