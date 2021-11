Agencia

India.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha autorizado para uso de emergencia a la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la compañía india Bharat Biotech, Covaxin.

Lo anterior convierte a la vacuna en la séptima aprobada mundialmente por la OMS Y convirtiéndose en la séptima que es validada por el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas tras Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Sinopharm.

Este procedimiento de la OMS certifica la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna y es un requisito previo para su suministro al mecanismo Covax. También permite a los países acelerar su propia aprobación reglamentaria para importar y administrarla.

“Esta lista de uso de emergencia amplía la disponibilidad de las vacunas, las herramientas médicas más eficaces que tenemos para acabar con la pandemia. Pero debemos mantener la presión para satisfacer las necesidades de todas las poblaciones, dando prioridad a los grupos de riesgo que todavía están esperando su primera dosis, antes de que podamos empezar a declarar la victoria”, ha comentado la subdirectora general de la OMS para el Acceso a los Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.

El Grupo de Asesoramiento Técnico, convocado por la OMS y formado por expertos en reglamentación de todo el mundo, ha determinado que esta vacuna, conocida como “Covaxin“, cumple las normas de la OMS en materia de protección contra la COVID-19, que el beneficio de la vacuna supera con creces los riesgos y que puede utilizarse en todo el mundo.

