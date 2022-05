Así como Ómnibus Urbanos y Suburbanos hay otras dos empresas de transporte público a las que ya se les venció la concesión

Luz Zárate

Celaya .- En Sesión de Ayuntamiento se negó la petición que hizo la empresa del transporte público Ómnibus Urbanos y Suburbanos, para ampliar su periodo de concesión, ya que no cumplió con los requisitos.

Así como Ómnibus Urbanos y Suburbanos hay otras dos empresas de transporte público a las que ya se les venció la concesión y que siguen operando.

Foto: Martín Rodríguez

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Ayuntamiento, Aldo Velásquez informó que en el caso de Ómnibus Urbanos y Suburbanos, su concesión se venció hace cuatro años y en fechas recientes solicitó que se le renueve.

Sin embargo, la empresa no cumplió con los requisitos, uno de ellos renovar sus unidades, ya que muchas de ellas ya cumplieron con su vida útil.

Foto: Martín Rodríguez

“La empresa nos hizo una solicitud al Ayuntamiento, esta petición consiste en que tengan más tiempo de circulación sus unidades, por encima de lo que marca la ley; la ley especifica que son 10 años y 5 años de prórroga en caso de que en la Revista Mecánica salgan bien, la empresa está solicitando que se les dé más oportunidad”, explicó el regidor.

No renuevan sus unidades

Detalló que, para poder dar el visto bueno a la petición, la empresa tenía que renovar sus unidades, de 90 que tiene, alrededor de 40 ya rebasaron el tiempo.

“El síndico solicitó que complementaran esta solicitud, para que se pudiera analizar de manera adecuada tanto en la Comisión como en el Ayuntamiento; sin embargo, esta respuesta no fue presentada, el dictamen especifica que se tiene a la empresa por no presentada su solicitud. No tiene la renovación de sus concesiones, porque una parte de sus concesiones está fuera de la vida útil”, agregó el edil.

Foto: Martín Rodríguez

Velásquez señaló que lo que se busca es que la empresa tenga la certeza jurídica para que esté dentro del marco normativo. “Se les solicitó que a la petición la cumplimentaran con su soporte documental donde mostraran la evidencias de lo dicho en su petición inicial, pero no la presentaron”, señaló.

De las 13 empresas del transporte público, la Enrique Velasco Ibarra ya se regularizó, quedando sólo tres pendientes.

Foto: Martín Rodríguez

Las otras empresas que quedan pendientes son Servicio Urbano de Celaya (Supacel) y Urbanos Paz Gómez (Urpago), la primera tiene 25 camiones para cubrir sus rutas, pero 20 ya tendrían que ser renovadas y la segunda sus siete unidades ya cumplieron con su vida útil.