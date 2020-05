Omiten policías dar sanciones

Luz Zárate

Celaya.- En cada esquina del Jardín principal hay policías municipales vigilando, así como en la Calzada, la Alameda y todo el primer cuadro de la ciudad, pero sólo están parados sin poner orden en las personas que están afuera de negocios, bancos, tiendas del exterior de los mercados, establecimientos de venta de comida y los portales.

Son parte del problema

En otros municipios se han impuesto multas económicas a quienes no usan cubrebocas, o por andar en la calle sin tener una actividad esencial y los policías exhortan a los ciudadanos a quedarse en casa; en la ciudad los elementos hasta son parte de las personas aglomeradas.

En un recorrido realizado por Correo se pudo observar grupos de policías -conformados por hasta seis elementos- que hacen guardia en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo cerca de los bancos y los cajeros de la CFE, pero sólo observan; otros hacen rondines de vigilancia, sin embargo no ponen orden ni piden a las personas que guarden su sana distancia.

“¡Mírenlos! Los policías en lugar de poner orden por el contrario están ahí en medio, ¡están hechos bolas entre la gente! En esta ciudad la gente no entiende que debe quedarse en casa, andan como si nada en la calle, no respetan la cuarentena, van de compras y para colmo no hay quien le diga nada a la gente y los supuestos ‘guardianes del orden’ son parte del desorden”, dijo Marisela Patiño, mientras esperaba en la larga fila de CFE.

Algunos policías platicaron que si le hacen la observación a la gente que deben de traer cubrebocas o que se tienen que guardar una distancia mínima de 1.5 metros, muchos se enojan y los agreden.

No te lo pierdas: