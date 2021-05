Omite Liconsa pagos a productores en Valle de Santiago

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los productores de leche que entregan el lácteo al centro de acopio Liconsa de Valle de Santiago, reportaron que siguen sin pagarles.

“Los atrasos van desde cuatro hasta seis semanas”, denunció el presidente de la Asociación Ganadera de Valle de Santiago, Miguel Nieto Montoya, quien destacó que el sábado pasado se reunieron con el gerente de Liconsa y les dijo que este miércoles se les depositaría el pago; sin embargo, siguen sin recibir su dinero.

“En la reunión del sábado vino el gerente; que habían tenido problemas en el área de contabilidad y que incluso por esa situación despidieron a seis personas. Eso no debe ser problema para el pago, nosotros sólo nos dedicamos a nuestro trabajo, no somos de contabilidad de Liconsa para pagarnos nosotros mismos; y que por eso se retrasaron los pagos, pero quedó muy formal de que el miércoles se pagaría, pero no hubo pago alguno y eso es lo que nos tiene preocupados”, comentó Miguel Nieto.

El líder de los productores lácteos informó que volvió a subir el alimento para el ganado, “no hay quien nos esté financiando para comprar el alimento; ya no somos sujetos de crédito porque no cumplimos para pagar cuando acordamos. Ahora estamos viendo cómo alimentar las vacas, pero estamos viendo que está bajando la producción”, dijo.

Nieto Montoya mencionó que se han incrementado los costos de las pacas y los bultos de alimento, pero lo grave de la situación es que los productores no tienen dinero para comprarlo.

Están lecheros con incertidumbre

“La verdad es que situación ya ha llegado a un límite, es decir que aunque se pague a 8.20 pesos el litro, ya no es suficiente, porque aparte la incertidumbre que se tiene porque no se recibe la paga por el producto. Pese a esta situación los productores de leche no han dejado de entregarla y es porque además no hay demanda en alguna otra parte; no queremos pensar que están utilizando el dinero para campañas políticas, no nos explicamos por qué no nos pagan cuando se ve el dineral que están gastando en la campaña”, precisó.

Dijo que en este centro Liconsa de Valle de Santiago, hay 27 registrados para entregar leche, pero dentro de estos hay cooperativas con 50 o 60 socios cada una, por lo que la afectación es grave.

“Estamos molestos porque el sábado lo esperamos (al gerente de Liconsa) cuatro horas para que llegara; se comprometió a pagar el miércoles pero no cumplió. Por eso ya estamos desesperados, incluso le hablamos por teléfono y ya ni nos contestan, estamos pensando que tal vez nos paguen cuando terminen las elecciones”, explicó el ganadero.

Finalmente, Miguel Nieto dijo que los productores lecheros están al borde la extinción, “y castigándonos de esa manera, parece que lo único que buscan es acabar con las pequeñas lecherías y solo dejar a las grandes empresas para que vendan leche”, concluyó.

EZM