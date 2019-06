‘Olvidan’ pactar concesión de recolección de basura

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña ha insistido en este tema, sin embargo la regidora Cecilia Pöhls dijo que ni siquiera se ha tocado el tema de la comisión

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese a que el alcalde Alejandro Navarro Saldaña ha insistido en la necesidad de concesionar el servicio de recolección de basura para la zona sur y comunidades del municipio, la regidora Cecilia Pöhls Covarrubias afirmó que el tema no ha sido tocado en ninguna de las sesiones que ha tenido la comisión de Servicios Públicos y Mercados que ella preside.

“En la Comisión no es un tema que tenemos ahorita en la mesa, tenemos información que tenemos que evaluar, pero yo no podría decir ahorita si vamos o no vamos, hay que evaluarlo, tiene muchos beneficios pero también podría haber algunos que no sean beneficios para la ciudad”.

La edil mencionó que lo que los guanajuatenses quieren es una ciudad limpia, no obstante reiteró que en la Comisión de Servicios Públicos y Mercados no ha sido abordado el tema.

A decir de Cecilia Pöhls lo urgente es que la Dirección de Servicios Públicos sea reforzada pero que ello se haga a través de una concesión, aún no se cuenta con la información precisa para fijar una postura sobre este asunto.

“Si es necesario reforzar al área, por supuesto que necesitamos una ciudad limpia también (…) yo no he platicado al respecto con el alcalde, es un tema que nos preocupa y tenemos que dar la mejor solución, creo que llegado el momento cada quien tendrá que tomar una decisión y evaluar con los elementos que tenga si se concesiona o no el servicio”.