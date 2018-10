Olvida Navarro su cariño por La Bufa

Consideró exagerado el estudio de la Universidad de Guanajuato para proteger tres mil hectáreas; en el año 2010 encabezó la asociación que defendió el área de la urbanización

José Luis Ramírez / Redacción

Guanajuato.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, desestimó el estudio realizado por la Universidad de Guanajuato para la declaratoria del cerro de la Bufa como Área Natural Protegida, porque las hectáreas que se estimaron podrían frenar el desarrollo social.

El alcalde consideró exagerado proteger 3 mil hectáreas al declararlas Área Natural Protegida, pues según el estudio que realizó la Universidad de Guanajuato abarca zonas donde existen desarrollos habitacionales, colonias y comercios que no se pueden quitar.

Comentó que se requiere hacer una exploración de campo para determinar los puntos que ya han sido afectados a lo largo de todos estos años y reducir el polígono a un punto funcional para no frenar el desarrollo de la zona sur y comunidades aledañas.

“Son demasiadas, son muchísimas (hectáreas), están exagerando en el tema. Yo no soy dueño de la verdad, pero ellos tampoco, tenemos que revisarlo en conjunto. Calderones ya está afectado, Yerbabuena, el fraccionamiento Mineral de la Hacienda, todo ello entra dentro de ese polígono, no se trata nada más de agarrar el mapa y pensar que no hay infraestructura”, señaló el alcalde.

Recordó que entre los desarrollos sociales está la vialidad que pretende construir el municipio en conjunto con el gobierno del estado, en el que se proyecta que circularán alrededor de 26 mil vehículos diarios y que conectará directamente a la zona sur con el acceso Diego Rivera, la cual se construirá desde la calle donde está el templo de Yerbabuena.

Comentó que en el estudio tiene que intervenir el Instituto Municipal de Planeación, la Dirección de Innovación y Políticas Publicas, los colegios de Ingenieros y Arquitectos y también la sociedad en general para el ejercicio de evaluación de las dimensiones que deben ser protegidas.

Por otro lado, comentó que se reunió de manera informal con el diputado local del verde, Israel Cabrera Barrón, para platicar sobre la protección de El Orito, la Cuenca de la Esperanza, La Presa de la Purísima y un nuevo relleno sanitario.

Contexto Hace ocho años los guanajuatenses defendieron con un plebiscito -el primero en la capital- las faldas de la Bufa, el Hormiguero y los Picachos de las intenciones de urbanizar la zona. La sociedad alzó la voz a través del grupo ‘Guanajuato Somos Todos’, cuyo presidente y fundador es el hoy alcalde de la capital, Alejandro Navarro, quien ya como diputado local acusó en 2015 al gobierno municipal de Edgar Castro Cerrillo, de ocultar un estudio con el cual se podría hacer la declaratoria. En la tribuna del Congreso local aseguró, “la pelota está en la cancha del Ayuntamiento de Guanajuato”.

*EZM