‘Ola de violencia’ no afecta a socorristas: Franco Ciurana

El delegado estatal de la Cruz Roja dijo que por hacer un trabajo ‘sin bandera’ no tienen problema con la población o con la delincuencia, pero tienen protocolos estrictos

Luz Zárate

Celaya.- Municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato, Salvatierra, Cortazar y Villagrán son en los que se han presentado más hechos de alto impacto, pero hasta el momento, los socorristas no se han visto afectados por la ‘ola de violencia’ ni tampoco ha habido paramédicos que abandonen la encomienda; así lo afirmó el delegado estatal de la Cruz Roja en Guanajuato, Guillermo Franco Ciurana.

“Afortunadamente, mi personal no está en problemas porque nosotros no somos el problema, al contrario, ayudamos. Ya que levantamos a un herido que pudo haber sido la víctima o el atacante. Nosotros no tenemos distinción, no tenemos un problema con la población ni con la delincuencia”, mencionó.

Sin embargo, los socorristas siguen algunos protocolos de seguridad muy puntuales, por ejemplo, cuando sucede un hecho de alto impacto, deben llegar al lugar hasta que ya está controlada la situación y ya la autoridad policial esté resguardando el lugar.

Además de que a los paramédicos se les ha dado un curso llamado ‘Acceso más seguro’ y sobre todo, se pide en todas las delegaciones de Cruz Roja no poner en riesgo al personal.

Sin bajas por seguridad

Franco Ciurana señaló que hasta el momento no ha habido bajas de socorristas por la delincuencia que se presenta en los diferentes municipios.

“No ha habido deserciones por motivos de seguridad, (los socorristas) no están pensando en eso, la verdad es que nuestro personal se enamora tanto de la institución que a ellos no le importa dar su vida por salvar a otros.

“Acabamos de estar en la reunión con el gobernador hace unos días y el director general de Cruz Roja le dijo al gobernador: ‘yo te encargo a mi gente, por favor, te encargo a mi gente’ y en ese sentido estamos trabajando”, señaló.

Sólo el 10% municipal

Durante el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja, efectuado en el municipio de Celaya, Franco Ciurana, reprochó que aunque el estado tiene la obligación de otorgar los servicios de salud, del costo total de gastos de operación que se necesitan, sólo el 10% es aportado por los gobiernos municipales.

Detalló que anualmente la Cruz Roja tiene un costo de operación de 90 millones de pesos, pero sólo el 10% (alrededor de 9 millones de pesos), son aportados por los municipios.

“Todos los municipios, a lo mejor hay alguna excepción, de todos tenemos apoyo, pero hay unos que dan más y hay otros que dan menos, hay unos de gran tamaño que no dan, pero en promedio, donan el 10% de lo que verdaderamente necesitamos y esto es obligación de los gobiernos para dar ese servicio, el cual la Cruz Roja brinda con muchísimo gusto y lo seguirá dando, porque mucho de eso es su función y lo único que pedimos es que no se les olvide”, manifestó.

Guillermo Franco Ciurana detalló que hace tres días le notificaron que seguirá siendo delegado estatal de la Cruz Roja durante los siguientes dos años, mismo periodo que ya lleva en el cargo y que ahora nuevamente se está reeligiendo.

