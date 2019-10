Ofrecerá Senado estudios gratis para la lucha contra el cáncer de mama

El Senado de la República se suma a la lucha contra del cáncer de mama por lo que ofrecerá exámenes clínicos gratuitos para la detección

Notimex

Ciudad de México.- El Senado de la República ofrecerá exámenes clínicos gratuitos para la detección oportuna de cáncer de mama esto a partir del 20 de octubre

Miguel Ángel Navarro Quintero presidente de la Comisión de Salud, exhortó a las instituciones que inicien también la campaña de detección de esa enfermedad en este mes que se instituyó, como el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama.

“El 20 de octubre aquí en el Senado de la República se van instalar las unidades móviles con el equipo, y se está viendo si estarán una semana o 15 días”, ya que están próximas las campañas contra la influenza y neumonía.

“Creo que estamos en el momento exacto en el que tendremos que hacer de la salud de los mexicanos la prioridad número uno del gobierno” dijo Navarro.

El legislador, informó que en el Poder Legislativo se trabaja para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 se consideren los recursos necesarios para la prevención y atención de cáncer de mama.

“No solamente que no bajen (los presupuestos); que no bajen en el Instituto Nacional de Cancerología, en el IMSS y en ISSSTE los presupuestos para el cáncer de mama, de manera particular, ante el incremento que ha tenido la incidencia”, enfatizó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año reporta la detección de 1.38 millones de casos, y 458 mil muertes por cáncer de mama, lo que coloca a este tipo como el de mayor incidencia.

La Secretaría de Salud (SSA) en México informó que se tiene un Programa de Cáncer de la Mujer, en el cual se reporta que 15.4 por ciento de las muertes fueron por tumores malignos, de los cuales 9.9 por ciento fueron de mama y 5.9 de cáncer de ovario.

El cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia de las neoplastias malignas en las mujeres, el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años de edad, de acuerdo con la situación epidemiológica del país.

Comentarios

Comentarios