Ofrecen Sedeshu y DIF ayuda ante posible cierre de comedores

Advierten que la unión será necesaria; la presidenta del DIF en Irapuato, Ana Isabel Ortiz, garantizó su apoyo a los beneficiarios de los centros de alimentación federal

Nancy Venegas

Irapuato.- Ante el probable cierre de comedores comunitarios de la Secretaría del Bienestar, Gerardo Morales Moncada, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), informó que junto al DIF estatal analizarán las medidas que emprenderán para continuar los apoyos alimentarios a quienes más lo necesitan.

La presidenta del DIF Irapuato, Ana Isabel Ortiz García, dijo que es probable la apertura de más comedores en la ciudad.

“Los comedores comunitarios los atiende el DIF estatal, ya veremos qué podemos hacer, estratégicamente vamos a revisar el tema encabezados por el sistema estatal del DIF, como en otros casos donde Guanajuato ya ha demostrado solidaridad”, dijo Morales Moncada respecto al probable cierre de comedores comunitarios.

Al señalar que hasta el momento no ha recibido ninguna indicación del sistema estatal del DIF, Ana Isabel Ortiz García comentó que los comedores del sistema que actualmente operan en el municipio, tienen la capacidad para apoyar a los beneficiarios de los comedores federales.

“No sabemos la estrategia, realmente no hemos platicado con DIF estatal respecto a esto es algo que también se dijo igual que con las estancias pero es algo que no se ha dicho aún, de hecho es probable que se abran más comedores pero eso dependerá de un estudio”.

Reina la incertidumbre en la capital

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aunque hasta el momento no se tiene ningún aviso del posible cierre de comedores comunitarios en la capital por parte de la federación, el director de Desarrollo Social del municipio, Marco Antonio Campos Briones manifestó que al momento no habría un plan emergente del Municipio para la atención de los 24 comedores que existen en la ciudad principalmente en comunidades vulnerables.

El funcionario municipal precisó que para el funcionamiento de estos comedores comunitarios el gobierno federal a través del DIF nacional otorga un recurso al estado a través de un programa de fortalecimiento para la compra de estufas, refrigeradores y demás enseres domésticos, mientras que el gobierno del estado también aporta una parte para los insumos.

Señaló que la medida presentada a nivel nacional es grave pues dejaría en el desamparo a mucha gente, por citar un ejemplo dijo en el comedor comunitario de la comunidad de La Concepción (La Concha) se atienden a 300 personas y que al parecer éste es el comedor con un mayor número de personas beneficiadas en el estado.

Reiteró que no se contemplaba atender alguna contingencia de este tipo en caso de que ésta se presente, “no creo que no podamos hacer algo, vamos a tener que actuar y vamos a tener que reaccionar a esto porque nos involucra, pero no creo que podamos absorber el costo de los insumos para continuar tal y como están, deberíamos de crear una estrategia emergente para actuar”.