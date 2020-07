Ofrecen recompensa para encontrar a Dylan y a la mujer que participó en su desaparición

Agencias

Ciudad de México.- En periodo extraordinario la Cámara de Diputados eligió, con mayoría calificada de 399 votos, a los cuatro nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.

Serán nuevos integrantes del INE Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, quienes fueron convocados a sesión del Consejo General del INE, a realizarse este jueves por la tarde, para rendir protesta.

Por la pandemia sólo los nuevos consejeros acudirán a la sede del INE, donde el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, les tomarán protesta, y los demás integrantes seguirán la sesión por Internet. Apenas asuman el cargo, deberán integrarse a las tareas electorales, pues en septiembre inicia el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

La designación se retrasó tres meses, primero por la emergencia sanitaria y luego por reclamos debido a la inclusión de perfiles “hostiles a la Cuarta Transformación”, así como desacuerdos en los nombres, pero ayer los líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), votaron unánimemente por los 4 nuevos funcionarios.

Para lograrlo, los diputados tuvieron que echar mano del ‘reloj legislativo’ durante casi 13 horas, pues el plazo legal para que la Jucopo acordara los cuatro nombres venció el martes, y se concretó hasta ayer por la tarde.

Al final, la revuelta que protestó por los perfiles de los nuevos consejeros apenas llegó a 10 diputados, todos de Morena.

Hubo 5 votos en contra del ala dura de Morena: Víctor Adolfo Mojica Wences y Rubén Cayetano García, ambos de Guerrero, Alejandro Carvajal, de Puebla, Martha Robles Ortiz y Graciela Sánchez Ortiz, ambas del Edomex.

Los que se abstuvieron fueron María Elizabeth Díaz García y Laura Mónica Guerra Navarro, del Estado de México; Agustín Reynaldo Huerta González, de Puebla ; Víctor Varela López y María Beatriz López Chávez, ambos de la Ciudad de México.

Todos los líderes parlamentarios dejaron en claro a los consejeros que a nadie le deben el cargo.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, aseveró: “Quienes hoy serán electos no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política, porque eso no nos sirve. Están ahí, se han ganado sulugar, por haber participado y creído en un proceso completamente limpio, que su carrera, sus méritos y su desempeño los llevó a ser parte de los 20 finalistas”.

Festejó que la 4T haya logrado “vencer la tentación de pensar que necesitamos a alguien ahí que conozcamos o que haga compromiso con nosotros”. Agradeció el apoyo a todos los grupos y a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que ayudaron a filtrar a los ahora consejeros.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que los electos cuentan con honestidad, independencia, profesionalismo y carácter, dijo el panista guanajuatense.

El líder del PRI, René Juárez, dijo que ganó la política: “Para que no nos hagamos bolas, ninguna, ni ninguno de quienes serán seguramente ratificados más tarde en el pleno, le pertenece a ningún partido político, su único compromiso es con México”. Confió el priista guerrerense en que habrán de honrar la palabra empeñada.

El líder del PT, Reginaldo Sandoval, quien votó a favor, señaló que quedaron cuotas y sostuvo sus críticas al CTE, pues “quedó a deber” pues debieron rehacerse las quintetas de 20 semifinalistas.