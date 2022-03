El gobernador Diego Sinhue lamentó que Donovan Carrillo no haya podido competir en Francia tras la falta de sus patines

Cuca Domíngue

Salamanca.- El gobernador Diego Sinhue lamentó que Donovan Carrillo no haya podido competir en Francia tras la falta de sus patines que no llegaron a Montpellier. No obstante, aseguró que se le seguirá apoyando.

“Seguiremos trabajando con ellos. Entiendo que lo que pasó es que no llegaron sus patines. Un tema de la paquetería lamentable, porque esto impidió su participación en el este mundial y sí tuvimos una plática él y con su entrenador, esperamos que su entrenador, esperamos su regreso y que vea que competencia sigue y seguirlo apoyando”, precisó.

Foto: Archivo

Se descarta como aspirante

El gobernador Diego Sinhue señaló que por ahora no está contemplado como aspirante a otro cargo de elección para el 2024.

Durante la entrevista en este municipio de Salamanca, el gobernador se descartó participar en la “pasarela política” para aparecer en las boletas del 2024, “no, no tengo cuerpo de modelo, más que de bote, no, no, nada de eso, no me interesan las pasarelas, estoy concentrado en mi chamba y si Dios quiere y me da licencia, voy a terminar hasta el último día como gobernador de Guanajuato como lo prometí”, concluyó.