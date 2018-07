Ofrece Beatriz Hernández conferencia de prensa en Salamanca

La candidata con mayor ventaja del municipio por parte de la coalición Juntos Haremos Historia agradeció a los salamantinos el apoyo que le mostraron y aseguró estar comprometida con ellos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Luego de que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) da la ventaja con 27.79 por ciento de los votos a la candidata de la coalición, Juntos Haremos Historia, Beatriz Hernández Cruz, ofreció una conferencia de prensa donde agradeció a los salmantino y aseguró que “nos les voy a fallar, voy a trabajar para erradicar la corrupción y la impunidad”, además precisó que no es vengativa, que llega a trabajar por Salamanca, ahora solo esperará a tener la constancia en sus manos.

“Trabajaré incansablemente por los salmantinos, mi compromiso es muy fuerte para erradicar la corrupción y la impunidad, son dos compromisos que desde un principio me he comprometido, sobre todo en la aplicación de éstas dos banderas que serán el factor para lograr una administración de manera limpia y transparente; por supuesto que la seguridad es parte de lo que se tiene que resolver y en eso estaremos trabajando”.

Dijo que éstos resultados fue la manera que tuvieron los salmantinos de dar un mensaje, de que ya no querían tener ese gobierno. Por ello lo que sigue, es trabajar en concordia con todas las autoridades, haremos equipo con el gobernador del estado, con los diputados locales y federales, senadores y todas las autoridades de elección que ahora tenemos; por supuesto con el presidente de la República, que tiene planes claros para Salamanca y para mi será un privilegio trabajar con él; pero además será una oportunidad para los salmantinos de recuperar mucho de lo que se ha perdido.

Sobre la preocupación de trabajadores de la administración de ser despedidos ante el cambio político de gobierno, dijo que primero se va a revisar todo, “no quisiera adelantar ninguna declaración hasta tener la constancia como alcaldesa electa”.

Agregó que ésta será una transición en paz, “siempre he pensado que la venganza no es un tema que coincida conmigo, nunca he sido una mujer vengativa, a mí me gusta trabajar, ser alguien que cumple sus compromisos y habrá justicia, pero esa la aplicarán las autoridades que tengan que hacerlo”.

Llamó a estar tranquilos, dijo que hay mucho talento que se puede recuperar, pero en este momento es mejor esperar los resultados finales y entonces estaremos tomando decisiones”.

La virtual alcaldesa electa, se dijo satisfecha, contenta con esta jornada democrática, donde fue impresionante la participación ciudadana, por ello me da la certeza y la tranquilidad de los resultados con el 88 por ciento de las casillas computadas, tenemos una diferencia de entre 4 y 5 por ciento con el más cercano que es el candidato del PAN.

Esta tendencia se ha mantenido desde las 10 de la noche hasta este día, lo que permite tener resultados irreversibles por consiguiente ganamos la contienda, dijo.

Hernández Cruz, agradeció a toda la ciudadanía salmantina, por haber confiado en el proyecto, que incluye a las candidatas a diputada federales y local, Elizabet Luna Crespo y María de Jesús Eunice Reveles; es un triunfo más que de nosotros, es del pueblo.

Reconoció el trabajo de su equipo de campaña, de trabajo, “caminaron conmigo y pudimos recorrer muchos rincones de Salamanca, que no habían sido visitados por un candidato ni siquiera por alguna autoridad, a mis papás, a mi familia que me acompañaron”.

*EZM