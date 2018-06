Ofrece Ángel Zamora “un municipio bien chingón”

El candidato visitó la comunidad de Santa Teresa en la que manifestó su compromiso para trabajar incansablemente para otorgar beneficios a los pobladores

Catalina Reyes

Guanajuato.- Ángel Zamora, candidato del PRI a la diputación federal por el distrito 04, ofreció ante habitantes de Santa Teresa trabajar para tener un municipio “bien chingón” y hacerles varias obras menores que requieren.

Durante una comida con poco más de 100 personas, en su mayoría mujeres, les ofreció techar la cancha de usos múltiples y también la calle Cortazar.

“Aquí me comprometo a poner los reductores de velocidad en la colindancia de San José de la Luz y de la colonia Buenos Aires. Y no me voy a esperar a llegar a la diputación. Ahora mismo estoy gestionando ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la colocación de esos reductores de velocidad, para que las familias transiten con seguridad”.

Mencionó el problema que tienen con la clínica de la comunidad. “Denlo por hecho que trabajaré incansablemente para que lleguen los doctores y las medicinas”, aseguró.

“No podemos seguir permitiendo que Santa Teresa sea víctima de la drogadicción. Créanme que los tres años que estaré como diputado, será trabajando por los habitantes de Santa Teresa”.

Y en el ámbito electoral, aseguró: “Vamos a ganar Santa Teresa, vamos a ganar los votos necesarios para llevar a la amiga Ruth a la Presidencia Municipal y a Gerardo Sánchez a la gubernatura”.

Gerardo Sánchez, candidato del PRI a gobernador, también estuvo en el evento y ofreció garantizar seguridad para todas las familias de Santa Teresa y de Guanajuato, así como servicios médicos eficientes. “Ese es el compromiso”.

“El 1 de julio vamos por un gobierno que garantice la seguridad y la atención médica. Tanto Ruth, Angel. Luis Felipe y yo vamos a trabajar para construir la iglesia”, también ofreció.

A ellos los acompañaron Ruth Lugo y Luis Felipe Luna, candidatos a la Presidencia Municipal y a la diputación local.

RC