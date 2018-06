Ofrece AMLO cambiar relación con Trump

López Obrador aprovechó este incidente para revestir su propuesta de combate a la pobreza y la desigualdad, al asegurar que si México logra reactivar su economía y generar empleos

Reforma

Coacalco, Edomex.- Andrés Manuel López Obrador hizo un paréntesis para hacer un reconocimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Celebro la decisión que tomó de dar marcha atrás en esa práctica inhumana y racista de separar a padres e hijos para deportarlos. Qué bien que rectificó, pero claro, fue por la denuncia mundial”, dijo.

El candidato presidencial de Morena reiteró a sus huestes que va a vender el avión presidencial y que ya se lo mandó ofrecer a Trump.

En ese momento interrumpió su mensaje habitual para hablar de la orden ejecutiva anunciada por el estadounidense, al darse a conocer imágenes de menores encerrados en jaulas.

“Hubo protesta, y tuvo que rectificar. Así se debe actuar siempre contra la injusticia. De todos modos, no dejo de reconocer que fue una buena decisión política, y que supo escuchar”, añadió.

López Obrador aprovechó este incidente para revestir su propuesta de combate a la pobreza y la desigualdad, al asegurar que si México logra reactivar su economía y generar empleos, cambiará la correlación de fuerzas entre México y Estados Unidos.

Si la gente sólo se fuera por gusto, y no por necesidad –dijo-, Estados Unidos no tendría quién levantara sus cosechas, quién construyera sus edificios en Nueva York. “Entonces, no habría muro ni amenaza que valiera”, agregó.

López Obrador disfruta de plazas llenas y escenas como la del niño que trepó ayer al templete para ponerse a su lado y gritar “es un honor estar con Obrador”. Ya empieza a hablar con nostalgia del fin de la campaña. Le queda una semana de templetes y multitudes.

Ve a cárdenas A 11 días de las elecciones, AMLO marcó un parteaguas en su campaña. Luego de un distanciamiento desde 2012, ayer se reunió en privado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, encuentro que ambos políticos calificaron como bueno y productivo. Cárdenas aclaró que el tabasqueño no se ofreció para nombrarlo director de Pemex.

RC