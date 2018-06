Ofrece AMLO abatir corrupción estatal

El candidato de ‘Juntos Haremos Historia’ acusa a Márquez de encubrir al exgobernador Oliva en mitin en la Alhóndiga de Granaditas

Catalina Reyes

Guanajuato.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ a la Presidencia de la República, llamó a Miguel Márquez Márquez ‘tapadera’ del anterior gobernador, al que no mencionó por su nombre, aunque evidentemente se refería a Juan Manuel Oliva. “El gobernador anterior fue corruptísimo, y éste fue tapadera de aquél, pero el actual salió peor”, expresó el abanderado de Morena.

AMLO encabezó un mitin en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, que no se alcanzó a llenar y donde la gente esperó bajo el sol quemante a que llegara el candidato de ‘Juntos Haremos Historia’.

También cuestionó los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Llegó el momento de que el gobierno se apriete el cinturón. Ya no habrá más sueldos de más de 650 mil pesos, que es lo que ganan los ministros de la Suprema Corte, ¿qué han hecho por Guanajuato? Nada, están ahí de ‘alcahuetes’ de la mafia del poder”, afirmó López Obrador.

Señaló que el de Guanajuato “es un pueblo muy trabajador” y entre sus propuestas en caso de ganar la Presidencia de la República prometió que “habrá precios de garantía” y apoyo a los jóvenes que estudien preparatoria con una beca universal. “No habrá escogidos, habrá becas para todos”, dijo. “A los maestros de Guanajuato les digo: triunfando nuestro movimiento, vamos a cancelar la mal llamada Reforma Educativa”.

Gobierno austero

Asimismo, AMLO prometió un gobierno austero y reiteró que no subirá impuestos ni habrá gasolinazos ni tampoco incrementará la deuda del país, pues refirió que el presupuesto de un año de Guanajuato se destina al pago de intereses. “Yo voy a ganar la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones, no habrá gasto de vestuario, voy a seguir vistiendo así y viviendo en la misma casa”, ofreció.

Quitar pensiones

Por su lado, Roberto Loya, candidato a la Presidencia municipal de Guanajuato, propuso a AMLO que cuando llegue a Los Pinos le quite la pensión a Vicente Fox para que ese dinero lo destine a Guanajuato. López Obrador aceptó la propuesta al reiterar que eliminará ese beneficio a los expresidentes.

Por su lado, Ricardo Sheffield Padilla, candidato a gobernador de ‘Juntos Haremos Historia’, también criticó a Miguel Márquez, pues “nombró a su sucesor para que sea su tapadera de la corrupción, pero eso no lo vamos a permitir. Ha habido en Guanajuato mil 300 asesinados. Guanajuato con Miguel Márquez se ha bañado de sangre. Andrés Manuel: contigo tenemos la esperanza de recuperar la tranquilidad”, sostuvo.

También asistieron la candidata a senadora, ‘Malú’ Mícher, y la aspirante a diputada Claudia Olguín.

comidas, porque es un día completo de trabajo”, aunque no supo a cuánto ascendía la cantidad.Lo anterior contradice lo declarado por Ernesto Prieto el miércoles, quien afirmó que en Morena no ofrecían dinero a los ciudadanos que vigilaran las casillas.

Pide respaldar a EPN en la transición

Luis Telles / Valle De Santiago

El candidato presidencial de ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló en visita a Valle de Santiago que es necesario apoyar, buscar la forma de que termine bien el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que la transición se dé sin sobresaltos.

“Tan luego triunfemos, vamos a proponer un plan para la transición, para que se apoye a las instituciones, incluida la institución presidencial, y que no se afecte la economía”, dijo. Destacó que, para la transición lo primero es respaldar al presidente hasta que termine su mandato, no apostar a la dualidad de poderes, es decir, que no haya un poder paralelo, que se siga reconociendo la autoridad del presidente hasta el último día.

AMLO también comentó que ni uniéndose les va a alcanzar a sus adversarios para ganarle la elección, y si se unen, muchos del PRI, PAN o de los independientes también se irían con él. Reiteró que además cometieron muchos errores, “y uno de ellos fue darle la espalda a la gente, porque pensaron que haciendo política en los restaurantes de Polanco y dando conferencias de prensa iban a salir adelante”.

Protección al agro

Por otro lado, López Obrador precisó que en la región del Bajío hay tierra buena, agua y el conocimiento de la gente, “productores extraordinarios, de excelencia”, y lo que les hace falta es apoyo, por lo que haría que se les pague bien.

“Vamos a apoyar a los productores, va haber una compensación, un subsidio al productor. Sólo estamos estudiando, analizando, y me van ayudar para que el dinero que se envíe al productor le llegue de manera directa, que no se quede en manos de intermediarios, de ‘coyotes’, que no se lo roben (…), y que de esta manera (el campesino) vea compensado su esfuerzo y logremos la autosuficiencia alimentaria”.

Prometió que regresará como presidente para dar a conocer el plan de desarrollo para la región, y destacó que, irán al campo ingenieros agrónomos a apoyar al productor y realizar obras de infraestructura, con manejo adecuado del agua para riego y uso doméstico, para evitar la contaminación y sin afectar al medio ambiente.