Oficinas de San José Iturbide solo darán atención por un par de horas

Karla Silva

Silao.- Por indicaciones de la Secretaría de Finanzas y debido a la contingencia por el Covid-19, en las oficinas de atención se plantearon limitaciones para el público, relacionadas principalmente con el acceso para realización de trámites.

En las instalaciones de la avenida 5 de Mayo de la zona centro de Silao, donde se ubica Movilidad, esta semana se colocó un aviso en el que se señala que para trámites vehiculares como solicitud de placas, así como asuntos fiscales como declaraciones, se debe agenda cita de manera previa y mediante una llamada telefónica a la oficina recaudadora.

Para la baja de placas, asistir únicamente la persona que realiza el trámite. Se atenderá a una persona a la vez dentro de la oficia y en la ventanilla correspondientes.

Se reitera en que no habrá atención sin cita previa, además de que no se permitirá la estancia de persona alguna tanto adentro como afuera de la oficina recaudadora, las cuales no vayan a realizar trámites.

Estas medidas han provocado la molestia de la población, pues afectados afirman que deben acudir varias veces al lugar para lograr completar sus trámites.

