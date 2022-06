El presidente del Comité de Participación Ciudadana criticó el presupuesto que se le da a la Oficina de Representación y Enlace

Lourdes Vázquez / Óscar Jiménez

Guanajuato.- Si no hay resultados que justifiquen una erogación de más de 7 millones de pesos para la Oficina de Representación y Enlace del Gobierno de Guanajuato en la CDMX, y el salario de su titular Luis Felipe Bravo Mena, dicha oficina y dicho cargo definitivamente no sirven.

Así lo señaló el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (CEA), Julio César Rodríguez Fonseca.

Correo dio a conocer que mientras que, en el 2017 la operación de la Oficina de Representación y Enlace de Gobierno de Guanajuato en la CDMX ascendía a 2.7 millones de pesos, en esta administración se incrementó a 7.1 millones de pesos.

Esto derivado principalmente a que su titular, Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente nacional del PAN, percibe un salario de 114 mil pesos, que en conjunto con sus colaboradores se embolsan 328 mil 166 pesos al mes o 3.9 millones de pesos al año.

Llama a cuidar el presupuesto

Al respecto, Julio César Rodríguez Fonseca señaló que, desde el CPC, revisará el asunto de la Oficina de Representación y Enlace. Afirmó que el recurso público hoy debe ser cuidado más que nunca bajo los principios constitucionales que justifiquen su destino y su gasto.

“Si este no está justificado, definitivamente no sirve la oficia. No sirve el cargo, definitivamente ese puesto no tiene que estar, si en dado caso no se justifica de manera transparente el sueldo que se le da al servidor público para alguna función específica”.

Afirmó que, hasta el momento, este asunto no ha sido abordado por el CPC o alguna otra instancia del Sistema Estatal Anticorrupción. No obstante señaló que, si el objetivo es que la política estatal anticorrupción sea efectiva, tiene que ser observadores del quehacer público y del destino de los recursos.

“Voy a revisar el punto y si merece ser un pronunciamiento o una observación, claro que sí, lo tenemos que hacer”, finalizó Julio César Rodríguez.

Recibe más presupuesto que otros programas

La Oficina de Representación y Enlace del Gobierno de Guanajuato en la CDMX recibe mayor aporte económico para su operación que otros programas sociales y áreas del gobierno que, inclusive, requieren de mayor personal para las labores.

Sin embargo, esto se puede comparar, por ejemplo, casi con el presupuesto que recibe la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. Según la misma ley, recibe 10 millones 743 mil 453 pesos por su trabajo anual en la recepción de denuncias ciudadanas y su procesamiento. En esta área en particular, trabajan 15 personas, 12 mediante la vía de confianza y 3 bajo contrato de base.

Lo repartido a la Oficina de Representación y Enlace tampoco se encuentra muy alejado de los 13 millones 520 mil 878 pesos que se le entregaron en el presupuesto de este año a la Universidad Tecnológica Laja-Bajío para su operación.

De igual forma, los más de 9 millones de presupuesto para funciones de la Oficina de Representación sobrepasan lo que se aporta a algunos programas presupuestarios del gobierno estatal, como el referente a la adaptación al cambio climático que promueve la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial con poco más de 2 millones de pesos. O bien, el programa de empresa limpia de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial que apenas sobrepasa los 8.9 millones de pesos, o el programa del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo presupuesto es de 7.7 millones de pesos y que opera la Secretaría Ejecutiva.