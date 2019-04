Odebrecht, la peor mancha en democracia: Inai

Es una causa que merece persecución; Acuña Llamas asegura que el Poder Judicial le ha atado las manos para transparentar ese caso

Redacción

Ciudad de México.- Odebrecht es la mancha más grande que ha empañado la credibilidad del oficio público en México y todavía no hay una manera de reparar este hecho, asegura tajante Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En entrevista con El Universal, el comisionado recordó que el organismo autónomo que preside ha ordenado varias veces transparentar el caso Odebrecht, pero que ha sido el Poder Judicial el que “ha congelado las manos” para no dar a conocer ninguna información sobre el caso, como lo ordenó el instituto. “Odebretch es una causa que merece prosecución, porque es la mancha más grande que ha empañado la credibilidad del oficio público en México. Ha sido la mancha más grande que ha tenido la democracia mexicana, y no, todavía no hay manera de reparar ese quebranto”.

Ante las críticas que ha habido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Inai, el comisionado afirma que están esperando que les dé una fecha para conversar con él. De darse esta reunión, afirma que, junto con los seis comisionados restantes, le explicarán lo que hace el instituto y sus competencias. En las instalaciones del organismo, ubicadas al sur de la Ciudad de México, Francisco Javier Acuña Llamas aplaudió el decreto del titular del Ejecutivo para abrir todos los archivos de espionaje político que realizaron la DFS y el Cisen, por lo que aseguró que el Inai apoyará al Archivo General de la Nación en lo que se requiera.

“Por lo pronto, va a llevar meses, aunque no sabemos cuánto, que el juez de amparo resuelva en definitiva el asunto, entonces creemos que nos puede dar la razón, y en ese caso sí se tendrá que hacer lo que ordenamos.

“Es muy importante una versión pública que explique qué ha pasado en el caso, cuántas diligencias se han practicado, si se interrumpieron, si ya no se verificaron actuaciones, diligencias, correspondencias con las instituciones y las autoridades del extranjero. El asunto está rodeado de mucho misterio.

*Con información de El Universal