Ocupará la comandancia el Ejército

Luz Zárate

Celaya.- Los tianguis que se instalan en las colonias populares siguen operando con normalidad y la mayoría de los comerciantes aseguraron que no piensan dejar de vender.

Los vendedores afirmaron que no hay quien les brinde apoyos para sobrevivir diariamente, pues no les interesan los préstamos que está ofreciendo el gobierno estatal a través de Fondos Guanajuato, pues más adelante no podrán pagar el crédito.

Afirman que viven ‘al día’

El tianguis de los sábados, en la colonia Insurgentes, a un costado de la vía del tren de la Avenida 2 de Abril, estaba al 100% de ocupación de vendedores, quienes en su mayoría ofrecen ropa, alimentos, herramientas, artículos de segunda mano y las llamadas ‘chácharas’.

“Nosotros vamos al día, ¿cómo creen que vamos a poder pagar luego un préstamo? Si nos hubieran dicho ‘ahí te van 10 mil pesos de ayuda, enciérrate, vete a tu casa, este dinero es para que no salgas’, pues sí me voy, pero lo que están ofreciendo son préstamos, cuando se acabe esto se va a tener que pagar y con intereses, eso no es una ayuda”, dijo Marco Guerrero, vendedor de herramienta de segunda mano.

Otros comerciantes que venden ropa usada, también coincidieron en que no han recibido apoyos tangibles de ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno y por lo tanto tienen que salir a vender.

“Sabemos que puede ser que no venga gente y no compren nada, pero peor sería estar en la casa esperando a que llegue algo; ahí está la familia que sí ocupa alimentos. Yo salgo a vender por necesidad no por llevar la contraria, si no vendo, no hay dinero para los gastos diarios”, dijo Patricia Salgado.

Este sábado, en el tramo de la avenida 2 de Abril donde se instala el tianguis había una gran cantidad de automóviles estacionados, que de vendedores y clientes, quienes a pesar de que saben que existe la alerta sanitaria, aseguran que su actividad es esencial para ellos, pues si no trabajan, no comen.