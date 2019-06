Ocupamos experto y no a maestrillo en taller: alcalde

Las unidades averiadas y de reciente adquisición requieren para su reparación de herramientas especializadas, señaló Navarro

María Espino

Guanajuato.- Sobre el planteamiento de que Servicios Públicos municipales cuente con su propio taller mecánico, el presidente municipal Alejandro Navarro, dijo que no es mala idea pero no es tan fácil ya que los vehículos averiados de la dependencia requieren de un experto y no sólo de un ‘maestrillo’, ya que es un trabajo que requiere tratamiento técnico especializado.

“El exdirector nos lo propuso en su momento y está bien, los cambios de aceite, balatas y lo que se puede, pero por ejemplo los vehículos que compró la pasada administración que son 2016 y 2017 no los puede atender un maestrillo, sin hacer menos a nadie, porque requiere de computadoras y ese tipo de cosas”, expresó el munícipe.

Busca retomar bitácoras

Además sobre el mal uso que han dado a camiones, Navarro aseguró que solicitó al director de Fiscalización, Marco Antonio Figueroa, que retome el tema de las bitácoras y saber quién trae cada unidad pues dijo que luego no saben quién las conduce y no pueden deslindar responsabilidades.

“Hay varios vehículos en los talleres que están desvielados, pero es por la falta de pericia de los choferes, se suben y dale hasta que truene, así no se puede, ya se los había encargado al anterior director y ahora a Marco Figueroa”.

Por el descuido que presenta algunos de los vehículos asignados a Servicios Públicos municipales, inclusive de los que son de reciente adquisición, Alejandro Navarro reconoció que hace falta capacitación para que los operadores que manejan las unidades sepan conducir y no las dañen, además de que subrayó que mínimo deben contar con licencia para conducir.