Ochoa ya piensa en su retiro

Agencias

Ciudad de México.- A sus 35 años Guillermo Ochoa ya tiene planes para su retiro, el guardameta de las Águilas estima jugar cinco años más. Sin embargo, Qatar 2022 sería su despedida de la Selección Mexicana.

“Mi sueño, intención e idea es trabajar, alargar mi carrera deportiva. Llegas a una edad que dices estoy de salida, hice lo que tenía que hacer y no me quiero quedar en esa parte conforme. Sé que puedo dar más físicamente y me ha ido bien. Mi intención es jugar cinco o seis años más”, comentó el cancerbero azulcrema.

Ochoa ha sido el arquero titular en los últimos mundiales, sin embargo, tiene una espinita clavada, desea dar el salto y hacer historia, y la edición del 2022 sería su última oportunidad de lograrlo.

“Llega un punto en que se debe de poner fin a la Selección y darles oportunidad a los jóvenes y den un paso adelante y es lo que falta ahora. Mi idea es jugar el siguiente mundial, muchas ganas de dar ese paso de intentar de nuevo, hacer historia y llegar lo más lejos posible. Catar sería mi punto final en selección”, confesó.

Lo que preocupa al guardameta del Tricolor es que no tiene un claro sucesor, considera que a los jóvenes de ahora les falta algo para poder competir con él o compañeros como Alfredo Talavera o Jesús Corona.

“Cuando comencé estaba con Chuy, Oswaldo, el ‘Conejo’, luego llegó 2010 y hacia adelante Talavera. Repetimos los mismos de siempre y estamos los mismos ‘rockeros’ de la vieja escuela. Creo que los jóvenes tienen que dar ese paso, porque hay una brecha muy grande donde les ha costado consolidarse y de cara al futuro para Catar, en lo personal, es fundamental el tener un tercer portero que acumule experiencia por el bien de México, de la Selección y de cara al mundial de México”, agregó.

Hugo González podría ser una opción, considera Ochoa, pero espera que un joven como Raúl Gudiño o Sebastián Jurado puedan estar en el próximo ciclo mundialista para foguearse.