1.- Ocasionales

Al estado de Guanajuato, necesitado de éxitos contra la inseguridad prevaleciente, este lunes de semana con semáforo en color verde, le correspondieron dos hechos sobresalientes, el primero: los homicidios dolosos bajaron en enero pasado con la cifra más baja en 29 meses. Aún así, concentró el mayor número nacional de víctimas, con 246 personas asesinadas, ultimadas en 80 por ciento con arma de fuego, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El segundo triunfo: rescate de ocho mineros independientes de la Bocamina de San Cayetano, que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, aseguró estuvieron secuestrados porque el móvil fue económico. Los mineros del municipio de Guanajuato, se informó, fueron privados de su libertad el miércoles 16 de febrero y ya fueron devueltos a sus familias. Durante el operativo fueron detenidos nueve de los responsables, además de armamento y vehículos automotores.

La fiscalía informó que la liberación resultó de un operativo coordinado con la SSP del estado y Guardia Nacional, ubicando en Irapuato al grupo de los ocho. Aunque no se mencionó al gobierno capitalino, su alcalde Alejandro Navarro aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina fue un “factor fundamental para la localización”.

2.- ¿Dónde quedó el dinero?

Cuando en octubre de 2015 asumió la presidencia municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, no dio descanso a Sixto Zetina, alcalde saliente de su mismo partido. Promovió una auditoría integral de la gestión de su antecesor, advirtiendo “proceder conforme a derecho” e hizo cuestionamientos sobre la deuda que recibió y presuntas irregularidades en diversas áreas de la administración. Y adujo: “no seré tapadera de nadie (…) no me preocupan cuestiones de partidos”.

Desde entonces la Tierra dio la vuelta al sol seis veces y él abandonó el poder. Ahora le preocupan los señalamientos desde el flamante gobierno de Lorena Alfaro García de lo que dejó en sus seis años de gobierno, el llamado a las cuentas claras. También deberá preocuparle lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación al revisarle la cuenta pública de las aportaciones federales que se le entregaron en 2020.

Sucede que de 401 millones de pesos que tuvo su gobierno a disposición, no se sabe dónde quedaron más de 19 millones de pesos; casi 5 por ciento de ese dinero, que no es peccata minuta. Los recursos le fueron entregados por vía de Gobierno del Estado como parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. A pesar de haberse hecho las observaciones en su administración, no fueron solventadas. Bajo la lógica de cuentas claras, tendrán que fincarse responsabilidades. ¿Será eso por lo que se le ha visto con legisladores federales panistas?

3.- Vivir mejor

“Las ciudades más hermosas del mundo se han hecho para agrado y buen vivir de sus habitantes, de nadie más”. Así lo expresó hace casi una década un prestigiado urbanista a funcionarios estatales y municipales en un foro impulsado por el constructor Jorge Videgaray, a la sazón diputado del Congreso del Estado, cuando les explicó que las obras no debían hacerse para atractivo de los turistas, sino para que los habitantes elevaran su calidad de vida y la estética era parte de ello.

Todo apunta a que este principio lo ha tomado la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, a la hora de plantearse un proyecto mayúsculo de renovación urbana a partir de los parques públicos, espacios donde se fomente la salud de las personas y la convivencia, como parte de la restauración del tejido social. La rehabilitación de 10 parques existentes y la creación de dos más: el Parque de la Vida entre el zoológico de Ibarrilla y el Parque Metropolitano, así como la gestión de un Bosque Urbano en el polígono de Las Joyas para que sea un pulmón de la ciudad, se encaminan a mejorar, antes que nada, la calidad de vida de los leoneses.

El viaje a la Ciudad de México, acompañada por urbanistas, ha servido a Ale Gutiérrez para conocer los adelantos en materia de parques, pues estuvo en los dos más innovadores del país. Los conceptos y tecnologías se usarán en León. Además, la oportunidad podría servir para el rescate de especies animales y vegetales de la región endémicas, como los mezquites. Está aplicando la administración pública del siglo XXI.

De la Valija. Equilibrista

Cuando quiere, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, suele no tener mano suavecita con sus funcionarios y los pone en picota. Ha tocado turno a Alejandro Barbarino Sosa, encargado de despacho de la Dirección de Fiscalización, a quien el edil ha leído la cartilla y señalado públicamente que “está en la cuerda floja” y sin red protectora.

Y es que a Barbarino se le ha ido de la mano el orden en mesas y sillas, aplicación de medidas de aforo en los antros y restaurantes y hasta en el manejo de tendajones que venden bebidas alcohólicas en comunidades. Nos dicen que mejora o no llega al Viernes de Dolores, la gran fiesta local. Es mejor que se aplique y vea lo que hacen sus inspectores bajo sus narices.

Julio César Prieto Gallardo

Dos asuntos constituyeron la columna de su discurso durante la toma de protesta del alcalde de Morena: hizo un llamado amplio al Ayuntamiento y a funcionarios municipales para “dejar las diferencias políticas” y sumarse a su proyecto. A cuatro meses, la palabra empeñada no se mantuvo, pues hubo un despido masivo de trabajadores municipales, más de 20, a quienes aseguraron que su ciclo terminó, empleados hasta con 30 años de servicio, para que otros, afines al rojo marrón, ocupen sus plazas.

Julio César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca, está consciente que debe de “hacerle honor” a la palabra empeñada. Los despedidos son parte de la burocracia “de carrera” de la administración salmantina; el edil deberá explicar las causas de los despidos que palomeó. El aviso oportuno: los cesados acudirá a las instancias laborales fin de entablar conflicto laboral en contra del municipio por “despido injustificado”.

El segundo compromiso del alcalde Prieto Gallardo, el 10 octubre del 2021, consistió en “la reconstrucción del tejido social” con seguridad pública. Su administración se rezagó cuatro meses para contratar a un coronel retirado de la SEDENA, luego de aprobar la prueba de control y confianza, para ocupar la dirección de seguridad. El alcalde “cacareó” que la Federación le enviarían un encargado; lo tiene, pero ese trabajo es harto, está rezagado y tiene carencias: un dato, el 8 de marzo, Día de la Mujer, se estrenará el coronel… habrá cacerolazos en la plaza.

