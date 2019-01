Ocasiona desabasto de gasolina ausentismo escolar

Advierte gobernador que no se suspenderán las clases, varios colegios de la capital sostienen que han faltado un 30% de los alumnos

*Staff

Estado.- Ante el desabasto de gasolina, en al menos tres escuelas de la capital sí se ha presentado ausentismo escolar, así lo señaló la directora del plantel Juan B. Diosdado (San Pedro), Norma Alicia Agueda Carrillo quien señaló que de una matrícula de 654 alumnos, el lunes faltaron 131, el martes solamente acudieron 438, es decir, hubo una ausencia de 216 alumnos y ayer no asistieron 179 niños y niñas.

Delegaciones Noroeste y Centro Sur sin faltas La delegación Noroeste que tiene su sede en San Luis de la Paz y abarca los municipios de San José Iturbide, Doctor Mora, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca, Xichú y Atarjea, no tuvo reportes de ausentismo. Lo mismo informó la delegación Centro Sur, ubicada en Salamanca, con presencia en Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Moroleón y Uriangato.

Además se tiene una lista de 11 docentes, la propia directora y dos conserjes quienes tienen problemas para trasladarse debido a que la mayoría viven en la zona sur de la ciudad.

Agueda Carrillo mencionó que mientras la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no de ninguna otra indicación, las clases se seguirán dando de manera habitual y conforme lo establece el calendario escolar, aunque manifestó su preocupación por la situación de desabasto que se tiene, y se desconoce cuándo podría regularizarse el suministro.

No obstante informó que las ausencias de los estudiantes se justificarán siempre y cuando sea por esta causa o enfermedad y se tendrá tolerancia con los que lleguen tarde.

“Tengo una docente que se traslada de la ciudad de León y otra que se traslada de la comunidad de La Luz, y en la zona sur, unos estamos en lo que es Villas, Puentecillas, Yerbabuena y esos sitios, entonces sí hemos tenido algunas situaciones para podernos trasladar, hay compañeros que todavía hasta el día de hoy pudieron hacer traslado, de alguna manera tuvimos que cumplir de acuerdo a nuestro calendario y mientras la Secretaría no nos indique alguna otra cosa a lo mejor hasta a pie nos vamos a tener que venir”, dijo.

Asegura Sinhue que no suspenderán clases

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mencionó que las clases escolares no se verán interrumpidas por el desabasto de gasolina en la entidad, ya que los autobuses cuentan con combustible de diésel y están abastecidos.

Señaló que no se deben registrar faltas o días no laborales en las instituciones educativas, “recordemos que no todos usan vehículo, sino también trasporte escolar o camión y esos están funcionando para toda la población”, refirió.

Rodríguez Vallejo, reconoció que sí hay sectores afectados por el desabasto, aunque no refirió el monto de las pérdidas.

Por otro lado, profesores de la escuela primaria Manuel Doblado, ubicada en el bulevar Hermanos Aldama, señalaron que sólo han registrado una falta de un alumno que vive hasta Santa Ana del Conde.

Optan por otras alternativas de transporte Padres de familia de alumnos de nivel primaria han optado por otras alternativas para poder llevar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, en algunas instituciones académicas la inasistencia de los estudiantes ha sido de un 10 a un 20%. El lunes pasado los alumnos entraron a clases, mismo día en que la circulación vehicular que se reflejaba constantemente a la hora de entrada así como de salida, se ha visto ausente, pues los padres de familia acuden a dejar a sus hijos a clases en transporte público, caminando o bien hasta en bicicleta. “Cuando yo llegaba, no encontraba dónde estacionarme, y ahora aunque ya estoy en mi última reserva de gasolina, me sobra hasta espacio para colocar mi automóvil”, expresó Maricela Tolentino, directora suplente de la primaria Justo Sierra. Por otra parte, los docentes de la institución mencionada, han tenido que acudir a dar sus clases tanto en taxis como en microbús, ya que sus automóviles no están abastecidos de combustible o bien ya están las ‘últimas’, y el poder ir abastecer su vehículo se les llega a complicar por las largas filas que hay en las gasolineras. En el este no ha habido ausencia De acuerdo a la Delegación Regional de Educación Este, no se ha tenido aún impacto en ausentismo de alumnos o docentes en las instituciones académicas, así lo informó José Manuel Subías Miranda, delegado regional de educación, quien resaltó que la asignación del alumnado a escuelas; conforme a su domicilio ha ayudado que la población estudiantil no deje de asistir a clases debido a la escasez de combustible que se ha presentado en los últimos días. “No hemos tenido aún impacto en ausencia de alumnos; mucho ha ayudado la asignación de escuelas conforme a domicilio es la cercanía, por lo que corresponde a educación básica”, explicó el delegado. Sin embargo, desde el día lunes que el alumnado de la educación básica que regresaron a clases, se ha solicitado a las escuelas través de la Delegación Regional de Educación Este, un listado de inasistencias por parte del alumnado, para con ello monitorear la ausencia de los estudiantes y corroborar si su falta es debido a la escasez de combustible y por ello se les complique asistir a clases.

No asisten mil alumnos

Mil alumnos no van a clases en Irapuato y Abasolo

La escasez de gasolina ocasionó el ausentismo en algunos planteles educativos, la directora de la primaria Margarita Maza, Elena Solano, dijo que desde el lunes hasta este miércoles faltaron a clases el 25% de los alumnos. El delegado de la región Suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Gabriel Espinoza Muñoz, informó que mil alumnos de Irapuato y Abasolo, no acudieron a las escuelas por la falta de combustible.

“En estos 3 días que hemos tenido de clases, tenemos un ausentismo del 25% de los alumnos porque no hay gasolina, en lo que es personal docente y administrativo no tenemos esta situación”, dijo la directora de la primaria Margarita Maza de Juárez, Elena Solano Rodríguez.

Sin tráfico cerca de planteles En la región sureste del estado, la zozobra y nerviosismo de los maestros, padres de familia ante la escasez de la gasolina ha provocado que se tomen otras medidas y salvo el pasado lunes donde el tráfico vehicular fue como de costumbre, cada primer día de clases, las cosas han cambiado radicalmente en las instituciones. Las calles se ven desoladas de automóviles en las inmediaciones de las escuelas, los padres prefieren ahora caminar y dejar a sus hijos a pie, otros a través de bicicletas, motocicletas, han tratado de mitigar la problemática que se vive por la falta de combustible. Las escuelas como la Fráncico I . Madero, donde a la hora de salida o entrada se formaba un embotellamiento que se notaba cuadras alrededor, ayer a la salida había fluidez de tráfico. En la delegación de la SEG región sureste el delegado Vicente Sierra Espitia, manifiesta que las clases han sido normales en las instituciones y que el ausentismo no se manifiesta aún ante lo que se está viviendo con la falta de combustible.

* Lourdes Vázquez/ Cecilia Cornejo/Onofre Lujano/ Nancy Vegas/ Jazmín Castro

RC