Observatorio ve pendientes en el gobierno municipal

Nancy Venegas

Irapuato.- Disminuir los robos a casa habitación, urbanizar 250 calles y generar proyectos de accesibilidad y movilidad no motorizada, fueron 3 de los 12 compromisos que adquirió la Administración local con el Observatorio Ciudadano “Irapuato ¿Cómo vamos?”, no se cumplieron. El presidente del organismo Raúl Calvillo Villalobos, dudó que el gobierno fresero cumpla con la urbanización de las vialidades.

Al iniciar la Administración municipal, se contrajeron una serie de compromisos para mejorar la calidad de vida de las familias y la infraestructura de la ciudad. A más de un año, el Observatorio ubicó en semáforo rojo como no cumplidos 3 de los 11 compromisos.

El primer incumplido fue el robo a casa habitación.

“El compromiso era reducir 10% este delito la meta tasa anual de 47. 43 robos por cada 100 mil habitantes, al cierre del 2019 fue de 76.5 robos lo que indica que Irapuato estuvo por encima de la meta lo cual es negativo”, dijo Calvillo Villalobos.

El gobierno de Irapuato se comprometió a urbanizar 250 calles, al término del año el avance era de apenas el 14% es decir 34 vialidades fueron urbanizadas.

“No creemos que se vaya a cumplir con este compromiso, no es viable por el tiempo que le resta a la Administración municipal, tampoco se ha cumplido con el compromiso para generar un proyecto de accesibilidad y movilidad no motorizada, el año pasado no se encontró con un proyecto de este tipo”, dijo el presidente del Observatorio Ciudadano.

