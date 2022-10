Observatorio Ciudadano Legislativo: no todo es técnico

VIRTUD Y DEFECTO. El Observatorio Ciudadano Legislativo parece avanzar en la elaboración de un esquema mucho más técnico que califique y evalúe la labor en conjunto de la legislatura actual y de las fracciones en su conjunto pero sigue adoleciendo de un instrumento que pueda evaluar con mayor puntualidad a cada legislador en su productividad y aporte a la sociedad.

CLARITO. Por ejemplo, es difícil no destacar que en la evaluación numérica, los diputados de Morena Ernesto Prieto Gallardo y Hades Aguilar Castillo sean los más faltistas a comisiones en el Congreso del Estado.

SI, PERO… El primero de ellos asistió al 50% de las comisiones en las que participa mientras que Aguilar Castillo alcanzó un porcentaje de 65% sobre el total. Pero eso no significa que ambos sean un cero a la izquierda en sus intervenciones y en la participación activa y el debate de los grandes temas.

SOL Y SOMBRA. Y así podemos hablar casi de cualquier legislador o legisladora del PAN que puede presumir asistencia a todas las comisiones y sesiones del pleno pero que pocas intervenciones tenga en tribuna o que pocas ocasiones haya intervenido para proponer una iniciativa.

OMNIPRESENTES. En el blanquiazul está muy claro que presidentes de comisiones como Cristina Márquez, Martín López, Susana Bermúdez y Víctor Zanella destacan como lo hacen los coordinadores del Verde, Gerardo Fernández, del PRI Alejandro Arias y la de MC, Dessiré Angel. Y que esta última con Yulma Rocha y Martha Ortega, han llevado mucho más allá de la ocurrencia, la creación de la bancada feminista.

POR EJEMPLO. El Observatorio no mide las restricciones que impone Luis Ernesto Ayala en temas de iniciativa que deja en calidad de convidados de piedra a quienes no presiden comisiones.

QUEDAS CORTO. El presidente del Observatorio Eleazar García Hernández presume que la evaluación que hicieron no fue solo cuantitativa sino cualitativa. Pero el documento sigue careciendo del “punch” de una evaluación individual de cada legislador.

LA DEL ESTRIBO…

Tiempo de la presencia de “corcholatas” que suspiran por la presidencia de la república en 2024. El próximo jueves estará en Guanajuato la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum. No solo es el pretexto de que la capital del país es el invitado de este año en el Festival Internacional Cervantino sino las precalenturas presidenciales.

Veremos la agenda y los morenistas guanajuatenses que intentan colgarse de la presidenciable que parece ser la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, toda una revelación las intervenciones de la ahora panista Lily Téllez en el debate de la militarización en el Senado el pasado martes. Más allá de filias y fobias, pocas figuras opositoras a Morena han encendido tanto a los legisladores del partido en el poder como la citada senadora. Falta mucho para las definiciones pero mostró muchas más agallas para enardecer a los morenistas, que varios varones juntos.

BERNARDO LEÓN: EL ASESOR DE LOS MILLONES Y LAS EVASIVAS

Hace 4 años, el michoacano Bernardo León Olea era el asesor en seguridad más cotizado en Guanajuato.

Trabajaba en León con la Mesa de Seguridad Ciudadana que estaba en su momento de mayor influencia en esa ciudad y además cobraba muy bien sus honorarios.

Al mismo tiempo, León Olea tenía buena relación con el entonces secretario de Seguridad a nivel nacional y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y trabajó algunos proyectos con la policía federal en materia del modelo de Justicia Cívica.

Y por si fuera poco, prestaba asesoría aunque no cobraba al Municipio de Irapuato y su alcalde Ricardo Ortiz.

De hecho fue una infidencia del exedil irapuatense lo que puso a temblar en su momento a León Olea que tuvo que definirse por León.

¿Su cotización estaba tan alta que rechazó la invitación que le hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para formar parte de su administración cuando estaba por arrancar el sexenio.

León Olea había aceptado en principio la invitación del entonces ejecutivo electo para formar parte del gabinete de seguridad, presumiblemente estaba destinado a la posición que ahora ocupa Sophia Huett.

Quizás no se habría enemistado con Rodríguez Vallejo y hasta fuese del agrado del Fiscal Carlos Zamarripa quien luego ya no lo podía ver ni en pintura.

Evidentemente, Bernardo León no habría podido ser el asesor estrella de Héctor López Santillana para el segundo trienio y no hubiese cobrado como 3 o 4 millones por los servicios de consultoría pero tendría un cargo en el gobierno estatal sin mucho desgaste.

Juzgue usted a Sophia Huett o a cualquier otro que haya ocupado un cargo en el consejo de seguridad.

El pleito con Zamarripa se dio porque Bernardo León fue el autor intelectual de aquella propuesta que se hizo en la Mesa de Seguridad para capacitar a policías municipales para recibir denuncias y que no le gustó nada al Fiscal Carlos Zamarripa.

Fue uno de los puntos que más tensó la cuerda con el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos quien abiertamente se peleó no solo con el Fiscal Carlos Zamarripa sino con el secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca.

León Olea sí se mostró dubitativo en su momento por más que era un trabajo profesional el suyo, más allá de colores partidistas. Hace muchos años, participó en la campaña por la presidencia de la República de Fox Quesada y había sido comisionado de Seguridad en Morelia, Michoacán.

En la transición de gobiernos municipales y estatal, tras la elección de 2018, León Olea fue protagonista porque invitó a Morelia a Ricardo Ortiz que era en ese momento alcalde electo por segunda ocasión en Irapuato.

A principios de octubre, el alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz decía que León Olea no sería titular de Seguridad en ese Municipio aunque sí, asesor externo. El que a 2 amos sirve, con uno queda mal.

A 4 años de distancia, Bernardo León no tuvo cargo en el gobierno estatal, no cobró ni en Irapuato ni en la 4T, no fue diputado federal pero cobró bien en León. Su modelo hoy está en el archivo del olvido.

DIVERSIDAD SEXUAL: EL PAN Y SU PROPÓSITO DE ENMIENDA ¿VERDAD O FICCIÓN?

No es solo el pronunciamiento leído por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Ernesto Ayala Torres para confirmar que no iban a recurrir el amparo ganado por la agrupación civil Amicus en el que se obliga al Legislativo a destinar una partida presupuestal para la comunidad de la diversidad sexual.

Se trata también de la espectacular mutación de las 3 panistas que integran la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables (Melanie Murillo, Katya Soto y Briseida Magdaleno) quienes de buenas a primeras modificaron su actitud reticente frente a temas tradicionalmente escabrosos para Acción Nacional.

En otras palabras, la mayoría panista pareció haber articulado cuidadosamente este par de acciones para mostrar en su conjunto un talante más abierto y demostrar que la oferta lanzada por Ayala Torres y Martín López Camacho no es pura verborrea y que va en serio.

¿Qué es lo que lleva al PAN a modificar su actitud cerrada y a veces hasta soberbia en el Congreso local por una que parece más conciliadora? Los gestos expresados no son nada desdeñables pero tampoco son una graciosa concesión.

Si el poder legislativo hubiese decidido recurrir el amparo que ganó Amicus, tenía la posibilidad de ganarlo pero también el gran riesgo de volver a perder y entonces sí el tema hubiese escalado a otros niveles más mediáticos.

De esos que muestran ante organismos internacionales que en Guanajuato el gobierno no es pro-derechos y eso no es muy conveniente para la clase política gobernante.

Suficiente tiene ahora con combatir la imagen de violento que le dan las estadísticas como para agregar el de la “mochería” que no lo ha dejado de perseguir.

No sabemos si esa actitud es solo una de esas llamaradas de petate que suelen mostrar los partidos gobernante ante una nueva etapa, en este caso, un nuevo período.

De cualquier manera, podría ser y solo dejémoslo como una posibilidad abierta que el blanquiazul haya dejado atrás, prejuicios y fundamentalismos que a la luz de la realidad actual ya parecen insostenibles en temas de diversidad sexual.

No hay que olvidar que los matrimonios homoparentales son autorizados mediante un decreto pero no se ha legislado y que una cosa es la diversidad sexual y otro la despenalización del aborto, ambos asuntos que ha impulsado un sector de la oposición en Guanajuato.

Y es justo ese bloque opositor que no funciona como tal sino desperdigado en el Congreso local (bancada feminista, algunos y algunas en Morena, el Verde) el que puede celebrar la apertura.

Si es flor de un día, ya lo veremos en las siguientes semanas. Sería refrescante que así ocurriera en un estado que llega tarde a legislar y respetar derechos a las minorías.

Lee también: Congreso acatará exhorto de destinar recursos para comunidad LGBTQ+ en Guanajuato

