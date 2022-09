Muñoz Robles dijo que si gobierno del estado se va a endeudar, levantarán la mano para que las obras públicas en Salamanca se tomen en cuenta

Cuca Domínguez

Salamanca.- El Director General de Obras Públicas, Roberto Muñoz Robles, dijo que hay confianza en el que el gobernador del Estado destine recursos para concretar un paquete de proyectos que tiene el municipio.

Aseguró que en suma son más de 1 mil millones de pesos. En ello se incluye la propuesta de 4 puentes y una conexión vial con la zona sur, entre otros proyectos.

Foto: Cuca Domínguez

“El alcalde César Prieto Gallardo sí ha tenido acercamiento con lo que es la particular del gobernador. Así como con el mismo gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Sí habrá recursos y apoyos para Salamanca. Tal vez en los medios no se comentó, no queremos decir alguna razón, pero efectivamente sí habrá apoyos. Tanto así que ya hubo acercamiento, ya se les envió una presentación con todos los proyectos. Ya se ingresaron algunos, aún no se tienen terminados todos porque prácticamente estamos a marchas forzadas. En un solo año se está haciendo todo, proyectos, validaciones, pero se está trabajando, de nosotros no va a quedar. Lo que se está ingresando con el estado con cerca de mil millones de pesos”, dijo.

Salamanca espera parte del presupuesto público

Muñoz Robles, dijo que luego de que el gobierno del estado se va a endeudar para poder generar obra, Salamanca va a levantar la mano para que sea tomada en cuenta.

En este paquete de obras se están incluyendo 4 puentes. Entre ellos el de Faja de Oro y la vía del ferrocarril; el de Héroes de Cananea. También una conexión con la zona sur, en la avenida Sol. Se espera que también se ingresen los proyectos de obra del Polideportivo, el parque lineal con ecoparque, y la modernización del bulevar Faja de Oro.

Foto: Archivo

El funcionario municipal destacó que en estos meses se contratarán 100 millones de pesos de obras, “incluso ya nos llegaron los anexos técnicos del estado de dos programas y estamos listos”, concluyó.

