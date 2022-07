Antes de proceder legalmente, Salamanca pide a las constructoras que “arreglen su cochinero” respecto a las obras en la comunidad Santa Rita

Cuca Domínguez/Yadira Cárdenas

Salamanca.- El secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, hizo un llamado a los constructores para que dejaron “su cochinero, su mugrero de obras en la comunidad de Santa Rita”, y para que resuelvan las irregularidades que provocaron antes de que se judicialice el caso.

Las obras realizadas en el gobierno de Antonio Arredondo, fueron tres plantas de tratamiento de aguas residuales que a la fecha no funcionan; y red de drenaje y pavimentación que beneficiaría a las comunidades de Cerro Gordo, San Rafael de Cerro Gordo, Santa Rita y San Felipe.

La administración de César Prieto Gallardo busca arremeter contra las constructoras por sus trabajos deficientes e inconclusos.

“Ellos saben perfectamente quienes son, ahora la ley permite resarcir el daño, para que además los habitantes de la zona ya tengan sus obras terminadas y funcionando. Dado que el daño patrimonial de una sola obra es de más de 6 millones de pesos, aparte otras como la red de drenaje y el tanque para agua potable”, precisó.

Obras en la comunidad Santa Rita. Foto: Cuca Domínguez

Además de deficiencias en las obras, hay irregularidades

García Flores advirtió que preparan un caso legal bien armado para que las constructoras respondan por la calidad de sus obras.

“Se está tratando el tema con el Director de asuntos jurídicos del municipio con la intención que la carpeta de investigación vaya lo más fuerte posible jurídicamente, para que no vayan a encontrar los responsables algún resquicio legal por donde pudieran zafarse. Ellos ya saben quiénes son, esto se arreglaría si van arreglan las obras que dejaron mal”, señaló.

Incluso, además de las obras deficientes, afirmó que tienen evidencias de anomalías ante el IMSS e ISSSTE que engrosan el caso judicial.

“Junto con el Director de asuntos jurídicos además hemos detectado nuevas anomalías en esta parte y tiene que ver incluso con el IMSS, INFONAVIT, a las que se hicieron declaraciones que no correspondían a las personas que laboraron en las obras. Pero seremos muy precavidos en la información, porque luego no digan que se violó su presunción de inocencia”, precisó.

Ante el proceso legal en curso dijo, no se puede realizar algún arreglo a las obras, “porque si iniciamos cualquier acción les vamos a quitar la responsabilidad a estas personas. Se ha avanzado mucho en este tema, a lo mejor es lento y lo vemos con las personas de la comunidades que quieren que se realicen sus obras. No nos estamos lavando las manos, al final lo que se quiere es una solución. El alcalde ha pedido que se le ponga todo el empeño y el área jurídica así lo está entendiendo con los mejores criterios para que ya se judicialice”, precisó.

Falta de drenaje en Santa Rita. Foto: Yadira Cárdenas

Están a punto de judicializar el caso

Dijo que esperan judicializar el caso, aunque los procesos se ralentizan por los periodos vacacionales del Poder Judicial.

“Pero se tiene avanzado el proceso, incluso ya se tiene valuado el daño que se cometió y cuánto saldría la reparación, datos importantes porque al momento que este asunto llegue con un juez, le van a decir precisamente a los responsables: ‘esto es lo que tienen que pagar o que lo arreglen’. Pero de que se tiene que concluir este asunto en esta administración, tiene que salir”, aseguró.

Dijo que en este momento los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) están realizando sus trabajo con otras obras que se realizaron en esa misma comunidad.

De cualquier modo, García Flores no quiso abundar en los nombres de las empresas constructoras señaladas.

“ya saben ellos cuántos, quienes son y quienes son los socios y quienes fueron los amigos y cómo le hicieron. A mí no me da miedo nada, no le debo nada a nadie, que sepan las verdad, el cochinero y mugrero que hicieron y son constructores de Salamanca que, por cierto, ya están observados en el padrón de contratistas para que en otros municipios no puedan realizar obras”, destacó.

La administración pasada de Beatriz Hernández Cruz ya presentó tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos daños al erario por 20 millones de pesos. Esto debido a incrementos de costos no justificados y por trabajos inconclusos de diversas constructoras.

Obras inconclusas en la comunidad Santa Rita. Foto: Yadira Cárdenas

Negocian instalar servicios básicos y un camino de acceso al CETAC

Autoridades municipales y del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) iniciaron reuniones para que finalmente se cuente con los servicios básicos y un camino de acceso. Directivos mencionaron que ya se cuenta con los anteproyectos, mientras tanto continuarán utilizando el plantel el próximo ciclo escolar con el apoyo de pipas con agua.

Cinco años ha sido la espera para que las instalaciones del CETAC Salamanca, cuente con los servicios básicos como agua potable, drenaje, vialidades, alumbrado público y electrificación, que de acuerdo al proyecto estaría a cargo de la administración municipal.

Según los directivos del plantel, en la actual administración municipal encontraron apertura del alcalde Julio César Prieto Gallardo para darle solución a este problema que afecta directamente al alumnado. Hasta ahora, los directivos han solventado la electrificación con una planta y la falta de agua potable con pipas de agua. “Aunque lo ideal será tener una estabilidad en ese sentido”.

“De igual manera, el camino no está en condiciones al estar el edificio rodeado de parcelas, y los estudiantes tienen que caminar hasta la avenida Salamanca para tomar el transporte público”. Debido a esto, además de la construcción de la vialidad y el alumbrado público, se gestionará que el transporte llegue hasta el plantel.

CETAC. Foto: Yadira Cárdenas

Ya solo esperan conocer la fecha de arranque de las obras

Directivos mencionaron que de acuerdo al personal del gobierno municipal, ya se cuenta con los anteproyectos de estas obras. Ya solo están a la espera de continuar con las reuniones e ir conociendo el avance y el inicio de las mismas.

En cuanto a los robos que también afectaron a la institución, éstos ya no se han presentado. Sin embargo, también están a la espera de la reposición de la malla ciclónica por parte de una aseguradora, luego de que fuera sustraída durante los años que estivo sin utilizarse.

Mientras tanto, se tratan de mejorar las instalaciones para recibir a los estudiantes el próximo ciclo escolar, y en espera de que aumente la matrícula en las carreras de Técnicos en Administración de Recursos Humanos, Instrumentación Industrial y Técnicos en Logística.

