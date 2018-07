Obras en la calle Guerrero ponen en riesgo a colonos

Exigen que terminen de colocar la banqueta que afecta el paso de personas con discapacidad y adultos mayores; los trabajos iniciaron sin previo aviso, denuncian afectados

Cuca Domínguez

Salamanca.- Vecinos de la calle Guerrero entre Colón y Obregón, piden que les terminen de colocar la banqueta que se está instalando sin previo aviso o justificación por parte de personal de Obras Públicas.

Los afectados retiraron desde la semana pasada que las obras ponen en riesgo a las personas de la zona porque son adultas mayores que tiene que utilizar silla de ruedas, andadores o incluso tiene alguna discapacidad.

Aurora Bravo Quintanilla, habitante del número 415 de esta calle, dijo que en lo personal ella tiene una hija con discapacidad visual y no tener banqueta le afecta porque la pone en riesgo, aparte de que ya dañó la fascia del carro porque su casa quedó más alta que la banqueta que no tiene concreto.

Agregó que algunos de sus vecinos que son adultos mayores utilizan andadores y silla de ruedas por lo que se les dificulta movilizarse desde que les quitaron la banqueta.

“No sabemos para qué retiraron el concreto de la banqueta, no compusieron la red de agua, drenaje o algo. Solo un día, al inicio de la semana llegaron, levantaron el concreto, se llevaron el escombro y dejaron la banqueta de tierra que estos tiempos de lluvia está lodosa.

“Ya he hablado por lo menos en dos ocasiones exponiendo la necesidad de contar con la banqueta lo más pronto posible y me dicen que sí, pero ya no han regresado, por ello hago esta denuncia pública, porque es necesaria por las personas que habitan en la zona”, dijo la denunciante.

