El alcalde declaró que la Contraloría investigará las obras públicas en Jaral del Progreso, pues han encontrado muchas deficiencias

Luis Telles

Jaral del Progreso.- El alcalde, José González Ojeda declaró que la Contraloría Municipal investigará todos los proyectos de obra que se realizaron en la administración pasada (2018-2021).

Lo anterior, porque las obras llevadas a cabo y las que quedaron pendientes por concluir, presentan deficiencias. Incluso ya fueron observadas por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

“Hoy la ASEG, está requiriendo el dinero que se le pago al proyectista que se contrato, a quien hizo los proyectos mal hechos, que generó toda una obra mal hecha y todo el proceso… Por ejemplo, el proyecto del puente, Mogote del Gallo, se hizo sin un estudio de mecánica de uso de suelo. Metieron el estudio de la calzada Juan de Dios Peza, lo cual no puede ser; son terrenos distintos y la consecuencia fue una mala obra. Por eso se detuvo, hasta la creación de un proyecto bien hecho”, explicó.

Obras en Jaral del Progreso Foto: Luis Telles

José González explicó que hubo varios proyectos por lo que cobraron entre los 300, 350 y 400 mil pesos; pero, no reunían las especificaciones técnicas de una buena obra.

Hace falta contratar especialistas de obra

El alcalde reconoció que se contrata a proyectistas para la creación de los diferentes proyectos de obra planeado. Sin embargo, se debe de contratar una persona especializada en la obra que se pretende.

“No es cualquier ingeniero. Este es mi amigo, vente, y tú hazme el proyecto. No, tiene que ser una persona especializada en la materia. Porque no es lo mismo hacer una calle que hacer un puente; no es lo mismo hacer una cancha que hacer una calle. Entonces deben de tener cierta especialidad en el tema”, mencionó el alcalde.

Obras en Jaral del Progreso Foto: Luis Telles

Reiteró que las obras concluidas y las que quedaron detenidas en la anterior administración han encontrado deficiencias, “por ejemplo, todavía no se cierra el fallo de la obra segunda etapa de la Calzada Juan de Dios Peza. Una obra de más de 20 millones de pesos, y no se cierra por el número de observaciones que salieron y que el contratista debe de solventar”.

Son muchas obras con deficiencias

El primer edil agregó que hay otros proyectos identificados con muchas deficiencias. Como otro puente que conecta la colonia E miliano Zapat a con la colonia Del Valle, una cancha en la unidad deportiva y una obra más para el sistema agua potable.

Aseguró que los presuntos responsables tienen derecho de réplica durante el proceso de investigación, “pero lo que sí puedo decir es que por cada proyecto que se elaboró se pagó bien, 300, 350, 400 mil pesos. Entonces para empezar hablamos de 1 millón, 1 millón y medio, que ya se observaron y se tienen que devolver”.

MJSP