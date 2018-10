Obras en Ecoforum no es pretexto para cancelar Expo de la Cabra: Infraestructura Estatal

La Secretaría de Conectividad y Movilidad aseguró que la estructura, la cubierta y parte del pavimento están listos para el próximo 23 de octubre, pero quedarían pendientes los baños, techo, iluminación y oficinas

Luz Zárate

Celaya.- Las obras que se realizan actualmente en la explanada del Centro Expositor del Ecoforum sí estarán listas, a más tardar el próximo martes 23 de octubre. Por lo que, la culminación de los trabajos no es ‘pretexto’ para que se cancele la Expo de la Cabra el Queso y la Cajeta 2018.

La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, aseguró a través del Director de Comunicación Social de la dependencia, David Olivier, que las obras estarán listas el próximo martes y que al menos por esa parte, no se puede considerar un motivo para la cancelación del evento.

“Nosotros como Gobierno del Estado nos comprometimos con los Directivos del Ecoforum para tener lista la obra este próximo martes 23, el compromiso se hizo con el Director de la Feria, Juan Carlos Rojas Morett, y en ese entendido se va a cumplir”, señaló.

El vocero de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, señaló que desde un inicio se acordó que se tendría lista toda la estructura, así como la cubierta y el pavimento. Este sábado CORREO confirmó que se tiene lista la estructura, la cubierta y parte del pavimento.

“Nos queda pendiente el colado de solo una parte del pavimento, vamos a cumplir con el compromiso”, dijo.

Sólo quedarían pendientes los baños, pero estas acciones no eran parte del compromiso al que se comprometió el propio ex Gobernador Miguel Márquez Márquez y el ex Secretario de Obras Públicas, Arturo Durán.

El ex presidente del Patronato de la Feria de Navidad, Jorge Rincón Maldonado, dijo que él y otros miembros del Patronato renunciaban por la falta de apoyo e incluso urgió a que se terminaran las obras que se realizan en el Centro Expositor ubicado en las nuevas instalaciones de la feria, pues justamente en octubre comienzan las ‘Expos’ y eventos que el Patronato de la Feria tiene planeadas para el presente año.

Cabe recordar que el ex Gobernador, Miguel Márquez, prometió 30 millones de pesos para distintas acciones a ejecutar en el Ecoforum, sin embargo en los trabajos de la explanada sólo se aplicaron alrededor de 26 millones y el resto se destinó a otras acciones que también urgen, como son los baños, la colocación de techumbre, iluminación y algunas acciones en las oficinas.

Las obras del Centro Expositor que se encuentra en el Ecoforum se iniciaron en febrero y comprende la demolición de las anteriores plataformas y de la edificación existente, así como el retiro de anuncio, rampas, rejillas, registro y columnas para comenzar con la cimentación que será a base de zapatas aisladas de concreto.

Se hizo la renivelación de los pisos de la superficie con terminación de concreto acabado pulido para después instalar una cubierta de dos aguas a base de armadura metálica con recubrimiento, comentó.

En total el predio donde se realizará la construcción de esta cubierta es de cuatro mil 200 metros cuadrados y el área a intervenir consiste en tres mil 857 metros cuadrados.

