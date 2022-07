CONTRA RETRATO

Luis Gerardo Sánchez Sánchez

El panorama que recién describió el alcalde de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, es para alarmar a cualquier ludovicense.

Una ejecución directa le fue suficiente motivo para advertir las limitaciones que enfrenta la Policía municipal, así como la necesidad de buscar nuevos apoyos para proteger la llamada ‘Nación Chichimeca’.

Heredero de crisis policiales procedentes de administraciones pasadas, como la del panista Guillermo Rodríguez Contreras que enfrentó un paro de labores, reconoció que existe un problema grave de seguridad por el que han estado perdiendo elementos de Policía.

Sostuvo que mantienen coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pero no es suficiente con apenas 100 elementos locales para la cabecera municipal y sus 604 comunidades.

“No me estoy justificando, pero hacemos lo posible, no alcanzamos a estar en todos lados”, expresó para luego sentenciar que ahora los policías no quieren ser policías.

San Luis de la Paz es el vivo ejemplo de un connotado municipio, que es medular para la zona norte del estado; punto de referencia entre el noreste y noroeste, que lucen marginados y a décadas de lograr la atención concentrada en el Corredor Industrial, donde las masacres acaparan los esfuerzos.