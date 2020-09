Obra Pública solicitará gran presupuesto para mantenimiento

Jessica de la Cruz

León.- Un ciudadano de nombre Raúl Medina denunció a tres policías municipales de la unidad 153 ante la Fiscalía General de Guanajuato (FGE) por abusos de autoridad y robo de pertenencias, ya que el pasado 17 de agosto, uno de estos policías le quitó su cartera en donde llevaba una cantidad de 8 mil pesos y sin motivo lo arrestó.

Tras esta detención y supuestas agresiones por parte de los policías de la unidad 153, el señor Raúl Medina puso una demanda al día siguiente, el 18 de agosto, carpeta que quedó bajo el número 75486 a las 10:12 horas y con el número de folio 135867. El delito fue canalizado a la agencia investigadora 20-UTC04 de León.

Los hechos

Raúl Media comentó que el pasado lunes 17 de agosto a las 08:25 horas aproximadamente, se encontraba en un pequeño parque que está en la calle Juan Valle y Bicentenario, mientras esperaba a personal de la funeraria en donde velaron el pasado 5 de agosto a su esposa, el motivo, era saldar una cuenta de los servicios funerarios que quedó pendiente.

Agregó, que unos minutos más tarde llegó la unidad de policía, de esta camioneta se bajaron dos agentes, uno de ellos es alto y sin decirle mucho lo arrestaron, cuando lo llevaban a la patrulla, guardó su cartera, en donde llevaba 8 mil pesos, el policía al ver el dinero comento: “que ese es el bueno”.

“En eso viene el muchacho de la funeraria, y le quiero dar la cartera para que se le da al dueño de funeraria, entonces el policía me da un manotazo, la agarra y la vuelve a meter a mi bolsillo, entonces me suben a la patrulla y me llevan al parque del árbol”, dijo.

Medina añadió que en el camino, uno de los policías le dijo que si se quería ir detenido por droga que le encontraron o por alcohol.

La detención

A Raúl lo detuvieron a las 08:30 a 08:35 horas, y comentó que ingresó a Cepol Norte cerca de las 19:00 horas, en todo el día lo trajeron arriba de la patrulla con el número 153, junto a dos personas más que habían sido detenidas. Cuando llego a Cepol le quitaron su cartera y dos horas más tarde fue liberado, no recibió ninguna sanción, no pagó fianza y su cartera ya no se la entregaron.

Fue por este motivo que denunció un abuso de autoridad y robo de los policías municipales.