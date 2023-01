Obra Pública en León proceso 3 obras pendientes de los proyectos votados en 2022 con una expectativa de finalizarlos entre marzo y abril

Carolina Esqueda

León.- Mientras la ciudad se prepara para un segundo ejercicio de Presupuesto Participativo, la dirección de Obra Pública mantiene en proceso 3 obras pendientes de los proyectos votados en 2022. Esto con una expectativa de finalizarlos entre marzo y abril.

Se trata de la pavimentación de las calles Fray Daniel Mireles de la delegación Coecillo, Río de los Castillos en la delegación Cerro Gordo y el parque Vibar en la delegación San Juan Bosco.

El titular de la dependencia, Israel Martínez Martínez, afirmó que ninguna de las tres presenta retrasos. Se trató de 2 ampliaciones de obra y de una rectificación en el proyecto ejecutivo original.

Obra Pública en León dejó obras pendientes. Foto: Carolina Esqueda

En el caso de Fray Daniel Mireles, afirmó que lleva un avance del 90% y está programada para concluir a principios del mes de marzo. Aunque en el contrato original debía concluir para octubre, la extensión de los trabajos se debe a una ampliación del contrato para cambiar la pavimentación en tramos ya existentes, que se encontraban dañados.

La primera etapa se entregará en marzo

La segunda ampliación de contrato fue para la calle Río de los Castillos. Ahí se realizan 120 metros más de lo contemplado en el proyecto original, con recursos de los ahorros generados en la licitación.

Martínez Martínez dijo que la primera etapa deberá entregarse también para marzo. Con ello, quedará pavimentada al 25% de su longitud. Mientras tanto, para este año ya se tiene incluida la segunda etapa en el programa de inversión de obras, con un presupuesto estimado de 10 millones de pesos.

Obra Pública en León. Foto: Carolina Esqueda

“Seguramente en este año continuaremos con otra etapa grande para ir consolidando la zona, ya con el paquete de obra 2023 está considerado. Nada más estaremos esperando que termine la obra que tenemos contratada para poder asignarle recurso al siguiente tramo” añadió.

Mientras que para el parque Vibar, el director de Obra Pública recordó que fue la última obra en arrancar. Esto debido a que los habitantes de los alrededores solicitaron modificaciones al proyecto original. Actualmente lleva un avance del 25% y se espera que concluya en abril.

Deportiva Enrique Fernández Martínez celebra 60 años

Con el anuncio de una segunda alberca olímpica y rehabilitación de la trotapista, junto con otras mejoras, la deportiva Enrique Fernández Martínez celebró sus 60 años de inauguración.

Para los festejos, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos encabezó un acto en el que se rememoró la historia de la “deportiva del estado” a la que le anunció una inversión de 73 millones de pesos vía crédito público.

Celebran a la deportiva en León. Foto: Carolina Esqueda

El proyecto de remodelación de la unidad también incluirá la construcción de andadores peatonales y palapas con asadores, además de techado en canchas de usos múltiples y un nuevo acceso por la calle Zapateros, en la zona norte de la deportiva.

“Aquí veo a muchísimos que me han encontrado aquí y me han dicho: necesitamos otra nueva alberca porque ya no nos damos abasto. Yo veo las filas en la mañana, en la tarde y en la noche, y es impresionante cuánta gente quiere hacer deporte y estas instalaciones son su única oportunidad, y por eso le tenemos que meter” dijo Gutiérrez Campos, tras la presentación del proyecto ejecutivo.

Foto: Carolina Esqueda

Otros de los trabajos de remodelación contemplados para este año, incluyen a la pista de atletismo, con recurso de presupuesto participativo dentro de los proyectos de delegación El Carmen, por el que invitaron a votar durante esta semana.

